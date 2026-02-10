El Carnaval de Puerto Escondido 2026 es una de las celebraciones más esperadas en la costa de Oaxaca. Durante tres días, la música no dejará de sonar y habrá actividades para todos.

Desfiles, música y disfraces llenarán de color las calles de Puerto Escondido. Foto: Facebook Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca

¿Qué actividades habrá en el Carnaval de Puerto Escondido?

Durante el carnaval, Puerto Escondido vivirá un ambiente festivo con actividades para toda la familia:

Desfiles de comparsas y carros alegóricos.

Música y presentaciones en vivo de Grupo Cañaveral y Alma Sureña.

Actividades recreativas para toda la familia.

Antojitos y bebidas regionales.

Coronocación del rey y la reina.

Quema del mal humor

También habrá concursos entre los participantes.

Concurso de Carros Alegóricos

Este año, los carros alegóricos se decoran bajo la temática “Fiesta de Fantasía”. Se premiará la creatividad, el diseño y la puesta en escena con incentivos económicos para los primeros lugares.

El Carnaval de Puerto Escondido combinará fiesta, tradición y actividades culturales. Foto: Facebook Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca

Concurso Reina del Carnaval

Dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años. Se evalúa la expresión, baile, creatividad y proyectos que beneficien a la comunidad.

Deben lucir trajes de acuerdo con la temática del carnaval.

Concurso Rey de la Alegría

El tercer concurso busca reconocer a jóvenes carismáticos y entusiastas que representen el espíritu festivo del carnaval, con presentaciones artísticas y propuestas a favor de Puerto Escondido.

De acuerdo con la organización local, el objetivo de esta edición es crear un carnaval incluyente, seguro y ordenado en el que se promueva la sana convivencia y el respeto entre los asistentes.

¿Cuándo es el Carnaval de Puerto Escondido 2026?

¡Aparta la fecha! El Carnaval de Puerto Escondido 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero, periodo en que las calles y espacios públicos se transforman en escenarios con múltiples expresiones culturales junto al mar.

Las actividades principales tendrán lugar en distintos puntos del puerto, siendo el Foro Costera uno de los principales. Este se encuentra en la zona de Bacocho.

Todas las actividades, los conciertos y la entrada a los concursos es gratis. Se espera que, al igual que en años anteriores, comiencen alrededor de las 17:00 horas.

Puerto Escondido se prepara para recibir a visitantes con días de fiesta y playa. Foto: Facebook Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca

Este carnaval incrementa la afluencia de turistas en Puerto Escondido, por lo que te recomendamos planear tu viaje, reservar hospedaje y consultar los horarios de las actividades con anticipación.

