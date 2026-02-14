Más Información
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, expresó su solidaridad con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y funcionarios de su gobierno en Cuauhtémoc, ya que, dijo, fueron atacados durante un operativo de vía pública ayer viernes, para retirar comercio informal, sin permisos y quejas vecinales en San Cosme.
“Exigimos se realice una investigación seria e imparcial para dar con los responsables. Es inadmisible que con violencia se intente detener la aplicación de la ley”.
La panista lamentó que grupos busquen normalizar la violencia como un mecanismo para alterar el orden que se busca establecer en la Cuauhtémoc.
La diputada local del PAN, Frida Guillén Ortiz, dijo que, lo sucedido ayer por la noche, se trata de otro atentado en contra de la alcaldesa y su equipo.
“Todo por atender las solicitudes de los vecinos de San Rafael. ¡Basta de anteponer los intereses políticos y económicos por encima de los vecinos!”.
La panista solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detener a los responsables y asegurarse que esto no vuelva a suceder.
