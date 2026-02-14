A dos meses de que la Unesco declarara la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la alcaldesa Aleida Alavez aseguró que se lleva a cabo la remodelación y rehabilitación integral de la mayor parte del tramo por donde pasa el Viacrucis, con una inversión de 70 millones de pesos.

Indicó que se están atendiendo dos polígonos, que abarcan la casa de los ensayos del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa A.C. (Cossiac), las calles donde se representan las tres caídas de Jesús de Nazaret, los retablos, así como la calle Estrella hacia el Cerro de la Estrella.

Estos trabajos iniciaron en enero y estarán concluidos a más tardar el 15 de marzo, antes de la representación número 183 que se celebrará este año.

Después de Semana Santa se continuará con la calle de 5 de Mayo y la Macroplaza, señaló.

“Ya estamos avanzando en cuanto a las fachadas, banquetas, guarniciones, luminarias y todo lo que implique que quede una ruta bien, a la altura de lo que es ya nuestro primer año declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, dijo la funcionaria.

El pasado 10 de diciembre, en Nueva Delhi, India, la Unesco declaró esta representación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al destacar el carácter de organización comunitaria y su celebración ininterrumpida por 182 años. Con ella, México llegó a 13 declaratorias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Aleida Alavez subrayó que la intervención tras la declaratoria consiste en la pintura homologada de 450 viviendas y 190 comercios. También se utilizará la misma tipografía.

La alcaldesa refirió que los muros estarán pintados de tres tonos distintos: café claro, beige cálido claro y beige suave con matiz marfil, que representan “tierra ancestral”.

Los zócalos y cornisas serán tonos verde azulado claro, aqua pastel y azul muy claro/cian. Estos representan “memoria del agua bajo el asfalto”.

La edil indicó que las puertas y herrerías serán gris medio neutro, lila grisáceo suave y gris claro neutro o gris perla, alusivos a la “fe y sacrificio”. Mientras que los toldos serán verde oliva claro, que significa “vida popular”.

“Estamos en proceso de lo que implica el proyecto de remodelación, porque tiene que ser un proyecto que avalen los ocho barrios. No lo podemos echar a andar si los barrios no están de acuerdo, porque necesitamos respetar y resguardar su identidad”, explicó la edil.

Adelantó que también se colocará un arco de Fuego Nuevo para recibir a los ocho barrios.

Respecto al Cerro de la Estrella, donde se representa la crucifixión y muerte de Jesucristo, Aleida Alavez indicó que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) local lleva a cabo una intervención que consiste en la colocación de una barda perimetral, con tres kilómetros faltantes, y la instalación de elementos fijos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en vehículos tipo racer para su resguardo.

La alcaldesa adelantó que el próximo 18 de febrero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entregará una de las copias de la declaratoria a la demarcación, por lo que se llevará a cabo una fiesta con los ocho barrios, entre tamales, fiesta y baile.

Puntualizó que, en coordinación con la Secretaría de Cultura, ya se avanza en el Plan de Salvaguarda de esta declaratoria.