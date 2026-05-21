Jesús Said Rochín Aguilar, presunto integrante de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, y su pareja sentimental Claudia Marina Ruiz Carreón, fueron detenidos en Nogales, Sonora, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A ambos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas, después de ser ubicados en inmuebles en los que se realizaban diferentes actividades como reuniones y planes para cometer actos ilícitos, informó la FGR.

Personal de la FGR y la SSPC, en colaboración con el Ejército, los detuvieron en las inmediaciones de los domicilios ubicados en las colonias Las Praderas y Del Rosario, ambos en el municipio de Nogales, precisó la institución en un comunicado.

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Las investigaciones señalan que estas personas son posibles integrantes del grupo criminal “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” dedicado al tráfico de migrantes y trasiego de drogas.

Jesús Said Rochín Aguilar habría ejercido funciones de administración, supervisión y dirección en las actividades ilícitas mencionadas, mientras que Claudia Marina Ruiz Carreón, operaba como mano derecha de Rochín, al parecer ejerciendo funciones de administración y logística en las actividades de tráfico de personas.

“Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” o "Los Paredes “, son una organización criminal trasnacional de alto perfil que posiblemente opera como brazo armado del Cártel de Sinaloa, dedicada al tráfico de migrantes y trasiego de drogas.

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Según la FGR, a Jesús Said Rochín Aguilar y Claudia Marina Ruiz Carreón les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien definirá su situación jurídica

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