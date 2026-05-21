Nación | 21-05-26 | 16:45 | Actualizada | 21-05-26 | 16:45 |

Jesús Said Rochín Aguilar, presunto integrante de “Los Salazar”, brazo armado del , y su pareja sentimental Claudia Marina Ruiz Carreón, fueron detenidos en Nogales, Sonora, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A ambos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y , después de ser ubicados en inmuebles en los que se realizaban diferentes actividades como reuniones y planes para cometer actos ilícitos, informó la FGR.

Personal de la FGR y la SSPC, en colaboración con el Ejército, los detuvieron en las inmediaciones de los domicilios ubicados en las colonias Las Praderas y Del Rosario, ambos en el municipio de Nogales, precisó la institución en un comunicado.

Lee también

Las investigaciones señalan que estas personas son posibles integrantes del grupo criminal “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” dedicado al tráfico de migrantes y trasiego de drogas.

Jesús Said Rochín Aguilar habría ejercido funciones de administración, supervisión y dirección en las actividades ilícitas mencionadas, mientras que Claudia Marina Ruiz Carreón, operaba como mano derecha de Rochín, al parecer ejerciendo funciones de administración y logística en las actividades de tráfico de personas.

“Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” o "Los Paredes “, son una organización criminal trasnacional de alto perfil que posiblemente opera como brazo armado del Cártel de Sinaloa, dedicada al y trasiego de drogas.

Lee también

Según la FGR, a Jesús Said Rochín Aguilar y Claudia Marina Ruiz Carreón les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien definirá su situación jurídica

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

aov/bmc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]