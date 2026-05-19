Más Información
"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo
EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados
México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala
Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?
Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich
SRE reporta intercepción de flotilla humanitaria en la que viaja mexicano rumbo a Gaza; pide a Israel libertad y trato digno
Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo
Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza
La Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos por tráfico de personas contra un hombre de 43 años por intentar transportar a 42 migrantes dentro de un camión.
La Patrulla Fronteriza interceptó a Juan Nasario Reyes, radicado en Oklahoma, en un retén en Sarita, Texas, el pasado 16 de mayo y los agentes decidieron inspeccionar su vehículo después de notarlo nervioso, según señaló la oficina del fiscal del distrito sur de Texas en un comunicado.
Al revisar el camión, los agentes encontraron a 42 migrantes al interior del vehículo, que estaba cerrado desde afuera y tenía una temperatura al interior de más de 33 grados centígrados, detalló el escrito. Las autoridades también encontraron 16 gramos de metanfetamina.
Lee también EU anuncia que cumplió un año sin liberar inmigrantes clandestinos detenidos en la frontera sur; ve una zona limítrofe segura
Los migrantes, que se enfrentan a cargos separados por entrar de manera irregular a EU, provenían de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil.
De ser encontrado como culpable, Nasario Reyes enfrenta un máximo de 5 años de cárcel por los cargos de tráfico de personas y hasta 40 años por tráfico de drogas.
Los cargos contra este individuo llegan poco menos de una semana después de que las autoridades locales también en Texas encontraran los cuerpos sin vida de seis migrantes dentro de un vagón de un tren de carga y un séptimo cerca de las vías del tren.
Lee también Juez suspende ley SB 4 en Texas; frena arrestos por cruce ilegal de migrantes
Pese a que el número de cruces irregulares descendió a cifras históricas el año pasado, debido a las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump, en 2025, al menos 131 migrantes murieron en la divisoria, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
Demócratas exigen a Trump no invadir Cuba ni detener a migrantes cubanos en Guantánamo; aumentaría el desplazamiento, afirman
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]