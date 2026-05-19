La Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos por tráfico de personas contra un hombre de 43 años por intentar transportar a 42 migrantes dentro de un camión.

La Patrulla Fronteriza interceptó a Juan Nasario Reyes, radicado en Oklahoma, en un retén en Sarita, Texas, el pasado 16 de mayo y los agentes decidieron inspeccionar su vehículo después de notarlo nervioso, según señaló la oficina del fiscal del distrito sur de Texas en un comunicado.

Al revisar el camión, los agentes encontraron a 42 migrantes al interior del vehículo, que estaba cerrado desde afuera y tenía una temperatura al interior de más de 33 grados centígrados, detalló el escrito. Las autoridades también encontraron 16 gramos de metanfetamina.

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Los migrantes, que se enfrentan a cargos separados por entrar de manera irregular a EU, provenían de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil.

De ser encontrado como culpable, Nasario Reyes enfrenta un máximo de 5 años de cárcel por los cargos de tráfico de personas y hasta 40 años por tráfico de drogas.

Los cargos contra este individuo llegan poco menos de una semana después de que las autoridades locales también en Texas encontraran los cuerpos sin vida de seis migrantes dentro de un vagón de un tren de carga y un séptimo cerca de las vías del tren.

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Pese a que el número de cruces irregulares descendió a cifras históricas el año pasado, debido a las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump, en 2025, al menos 131 migrantes murieron en la divisoria, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

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