Los Ángeles. Un séptimo cadáver fue encontrado este lunes cerca a las vías del tren en el condado de Bexar (Texas), que se cree hace parte del grupo de seis personas halladas muertas, incluyendo mexicanos, dentro un vagón de carga, según informaron las autoridades. El hecho se investiga como un posible caso de trata de personas.

El Alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, explicó a la prensa que el séptimo cuerpo es de un residente mexicano que, se cree, está vinculado a los encontrados en el vagón de un tren en Laredo este domingo.

La doctora Corinne Stern, médica forense del condado Webb, está realizando las autopsias y ya completó la de una mujer mexicana de 29 años que murió de hipertermia, o golpe de calor.

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“He determinado que fue una muerte accidental”, explicó, y añadió que cree que los demás individuos también fallecieron por la misma causa, pero no podrá determinarlo hasta que complete sus autopsias.

Stern calcula que habrían pasado unas ocho horas antes de que las personas sucumbieran.

“Basado en mi examen en la escena y en lo que sé de la investigación, realmente creo que estaban muertos en menos de ocho horas”, manifestó.

Stern encontró tarjetas de identificación y teléfonos celulares que indican que los fallecidos podrían ser de México y Honduras, pero se tomaron huellas dactilares y se compartieron con la Patrulla Fronteriza para ayudar a confirmar sus identidades y nacionalidades a través del Programa de Extranjeros Desaparecidos.

Investigan posible trata de personas tras muertes en tren de Texas. Foto: EFE

La oficina forense también contactó al consulado de México tras identificar a la mujer.

La agencia Investigaciones de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que está “investigando activamente este caso como un posible evento de tráfico de personas con apoyo del Departamento de Policía de Laredo y (la División de) los Rangers de Texas”.

“Fue una escena horrible”, lamentó Stern, e hizo notar que las muertes de inmigrantes son algo común en la región de 10 condados que su oficina cubre. “Esta primavera ha estado más ajetreada que en esta misma época del año pasado”, agregó, en referencia al número de muertes de migrantes registradas por su oficina en 2025.

Los encuentros con inmigrantes en la frontera disminuyeron hacia el final del gobierno del presidente Joe Biden y alcanzaron cifras récord a la baja en el segundo gobierno de Donald Trump. En marzo, agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron diario a 40 personas mientras cruzaban por Laredo sin autorización legal, lo que lo convierte en el tercer sector más activo entre nueve a lo largo de la frontera sur, según las estadísticas de la agencia.

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De momento se desconoce el historial de viaje del contenedor de carga, y la investigación penal aún no ha determinado por qué las personas que murieron no salieron de él.

“Union Pacific lamenta este incidente y trabaja estrechamente con las autoridades para investigarlo”, señaló la empresa ferroviaria en un comunicado.

Las autoridades revelaron que, de las seis víctimas encontradas el domingo, cinco eran hombres, y había una mujer. Entre los fallecidos habría un menor de edad.

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