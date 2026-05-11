Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible, hasta que bajen los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, en una entrevista telefónica con la cadena CBS.

Suspender este impuesto requiere de la aprobación del Congreso, donde el Partido Republicano tiene una ajustada mayoría en ambas cámaras.

Lee también: Trump califica propuesta iraní de paz de "estúpida" y un "pedazo de basura"; alto al fuego es "extremadamente frágil"

El senador Josh Hawley dijo que presentaría este mismo lunes un proyecto de ley. En la Cámara de Representantes, la republicana Anna Paulina Luna anunció una propuesta similar para "esta semana".

El domingo, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, había adelantado que el gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

Wright aseguró a la cadena NBC que "todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración".

Los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0.1 centavos por galón para ambos hidrocarburos destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Como represalia por la guerra, Irán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima por donde pasaba el 20% del crudo mundial, lo que ha sumido a los mercados en la incertidumbre, cortado cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

El volumen de suministro de petróleo perdido por el conflicto ya alcanza los 14 millones de barriles diarios, según datos compartidos este lunes por la Agencia Internacional de la Energía.

Lee también: Sheinbaum anuncia quinto barco de ayuda humanitaria a Cuba; "México siempre va a ser fraterno", expresa

En Estados Unidos los precios de la gasolina ascienden a un promedio nacional de 4.52 dólares por galón este lunes, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra, hoy en tregua mientras se busca un acuerdo para el fin definitivo del conflicto. La suspensión del impuesto federal a los combustibles reduciría los precios en aproximadamente 4%.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y les ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

La semana pasada, el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el incremento del precio de la gasolina por la guerra de Irán se "revertirá rápidamente" por el alza de la producción de hidrocarburos en el país, que batió récords de exportación de petróleo en abril.