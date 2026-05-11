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Washington. El presidente de Estados Unidos, , advirtió este lunes de que el con Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura".

"Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo", declaró a la prensa en el de la Casa Blanca.

El republicano dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que el alto al fuego vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida".

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"Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

El republicano insistió en que su Administración tiene "un plan", que consiste en que la República Islámica jamás obtenga un , y criticó que este compromiso no figura en la respuesta de Teherán.

"Lograremos una victoria total", aseguró Trump a los periodistas, y añadió que Irán piensa que él está bajo presión, "pero no hay ninguna presión".

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Pese a su desacuerdo con el plan iraní, Trump respondió a una pregunta de la prensa que una solución diplomática con Irán sigue siendo "muy posible".

La en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara el domingo de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de , de la que se desconocen los detalles.

Paquistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos, en medio de la escalada bélica de , que el domingo atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar.

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