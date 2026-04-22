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Washington. Un hombre que robó un bolso a la entonces secretaria de Seguridad Nacional mientras ella cenaba en un restaurante bajo la protección de agentes del Servicio Secreto, fue condenado a tres años de el miércoles por una serie de robos en la capital del país.

Mario Bustamante Leiva no reconoció a Noem cuando tomó su bolso Gucci del suelo de un restaurante donde ella comía con su familia en abril de 2025, según la fiscalía federal. El bolso de Noem tenía y unos 3 mil dólares en efectivo. La policía lo recuperó en la habitación de motel de Leiva.

Bustamante Leiva, un chileno de 50 años, enfrenta la deportación tras la sentencia impuesta por el juez federal de distrito Trevor McFadden.

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“Bustamante Leiva llegó a ilegalmente para aprovecharse de los ciudadanos del distrito”, manifestó Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un comunicado. “Su patrón de robos termina aquí”.

Noem, a quien se identifica solo por sus iniciales en documentos judiciales, reconoció el incidente en un comunicado el año pasado en el que se refirió a Bustamante Leiva como “un delincuente habitual que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años”.

Bustamante Leiva se declaró culpable en noviembre de tres cargos de y uno de robo en primer grado. Fue acusado y condenado por robar a otras dos personas y cargar compras fraudulentas a sus tarjetas de crédito.

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Un segundo sospechoso, Cristian Montecino-Sananza, fue condenado en marzo a 13 meses de encarcelamiento por su papel en uno de los otros robos.

Los investigadores señalaron que identificaron a Bustamante Leiva después de que usó una tarjeta de regalo robada para realizar una compra.

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