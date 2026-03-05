Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Más Información

El presidente de , Donald Trump, anunció que ha reemplazado a la secretaria del Seguridad Nacional, Kristi Noem, por el senador republicano Markwayne Mullin.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador de Estados Unidos del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026”, escribió Trump en Truth Social.

"La actual secretaria, , quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio", añadió el mandatario.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezó primeras redadas de inmigrantes en Nueva York. Foto: EFE
Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezó primeras redadas de inmigrantes en Nueva York. Foto: EFE

Markwayne Mullin, un "guerrero MAGA", destaca Trump

Sobre Markwayne, Trump agregó que "ha realizado una labor excepcional representando a la maravillosa gente de Oklahoma, donde gané en 77 de los 77 condados en 2016, 2020 y 2024. Guerrero MAGA y exluchador profesional invicto de MMA, Markwayne se lleva de maravilla con la gente y conoce la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de "América Primero".

Mencionó que "como único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que entran ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

Noem, "vapuleada" en el Congreso por política migratoria

En las audiencias del Congreso del martes y miércoles, los legisladores interrogaron a Noem sobre una campaña publicitaria de 200 millones de dólares que ella supervisó, la cual instaba a cualquier persona que se encontrara sin documentos en Estados Unidos a deportarse voluntariamente. La campaña, realizada principalmente en inglés, incluía a Noem.

Según AdImpact, el Departamento de Seguridad Nacional ha gastado casi 80 millones de dólares en la emisión de estos anuncios desde principios de 2025, sin incluir el costo de producción, reportó NBC News.

Noem dijo el martes al panel del Senado que el presidente Trump aprobó la campaña publicitaria multimillonaria, una afirmación que la Casa Blanca negó.

Noem ha supervisado una campaña nacional para aumentar las deportaciones de inmigrantes y acabar con otras formas de inmigración, una de las promesas clave de campaña de Trump.

En las audiencias en la Cámara de Representantes y el Senado, Noem se negó a disculparse por llamar a Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses asesinados por agentes federales, “terroristas domésticos ”, aunque admitió que las investigaciones sobre las dos muertes aún están en curso.

En su comparecencia en el Congreso, la principal responsable de seguridad nacional de Estados Unidos enfrentó duras críticas por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

