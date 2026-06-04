Ante las obras de rehabilitación de la Línea 2 del Metro, usuarios han optado por cambiar sus rutas y usar el Trolebús que corre por el Eje Central para trasladarse del sur al centro de la Ciudad y viceversa.

Óscar Iván dijo que ha preferido utilizar dicho transporte eléctrico que llega a Tasqueña debido a los problemas que enfrenta diariamente el servicio emergente de RTP, pues ha esperado hasta una hora para ascender al autobús.

“Hemos pasado —yo pasé el día de ayer— qué te gustará, una hora esperando el camión. Tratan de ser rápidos, pero de verdad no, es mucho relajo”, comentó el usuario.

“El RTP se mete por las colonias que están entre Chabacano y Viaducto, por la parte donde está la Ciudad Judicial y es mucho tiempo; se hace como tres veces el tiempo. Una trayectoria que sería en Metro de cinco a 10 minutos, aquí se hace media hora”, agregó.

Cristina Noguera, otra usuaria del transporte, afirmó que el Trolebús de Eje Central es la opción más conveniente.

“Si hubiera Metro sería mucho más fácil, pero ahorita lo más directo a donde vamos es el Trolebús”, señaló.

Por la noche, fuentes del Metro preveían que siguiera el cierre de estaciones en la Línea 2, pese a que estaba previsto que algunas abrieran hoy.