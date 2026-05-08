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El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado.
Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia.
"Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular "un intercambio de prisioneros de mil detenidos de cada país".
Lee también Rusia y Ucrania rompen el alto al fuego; Kiev denuncia farsa por desfile en Moscú
ss
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