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El presidente estadounidense anunció un alto el fuego de tres días entre y a partir del sábado.

Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia.

"Esperemos que sea el principio del fin de una muy larga, mortífera y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la incluiría en particular "un intercambio de prisioneros de mil detenidos de cada país".

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