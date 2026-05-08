Las fuerzas de Estados Unidos dispararon contra dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando estos intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán, informó el ejército estadounidense el viernes.

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense "neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas" impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X que incluía imágenes de los ataques contra las dos embarcaciones.

El miércoles, un F/A-18 inutilizó otro buque con bandera iraní, disparando su cañón de 20 mm contra el timón de la embarcación.

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Y el 19 de abril, el M/V Touska, también con bandera iraní, intentó violar el bloqueo e ignoró múltiples advertencias de un destructor estadounidense, según señaló en su momento el CENTCOM.

El buque de guerra estadounidense finalmente ordenó a la tripulación que evacuara la sala de máquinas, que luego destruyó con múltiples ráfagas de su cañón de cinco pulgadas, dejando la nave fuera de servicio.

Teherán cerró de facto el vital estrecho de Ormuz (una ruta clave para los envíos de petróleo y gas) después del inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

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Estados Unidos anunció su bloqueo de los puertos iraníes después de que las conversaciones de paz en Paquistán no lograran un avance decisivo el mes pasado.

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