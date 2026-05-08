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La presidenta advirtió que aquellos que van a a hablar en contra del gobierno mexicano no tienen ningún futuro en México ni en el país vecino.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que hay algunos grupos en Estados Unidos y en que buscan que haya una mala relación entre ambos países, pero, afirmó, que “también se van a quedar con las ganas”.

En conferencia de prensa matutina destacó que el gobierno de reconozca la importancia de evitar el tráfico de armas de la Unión Americana a México para no fortalecer a los grupos delincuentes en nuestro país.

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“Habrá algunos de aquel lado de Estados Unidos y de este lado que no quieren que haya una buena relación entre ambos gobiernos, pero yo estoy segura que se van a quedar con las ganas", expresó.

“Los mexicanos que van a ir a Estados Unidos hablar mal del gobierno de México pues no tiene ningún futuro en México ni en Estados Unidos. Algunos grupos en Estados Unidos que buscan que haya una mala relación con México, pues yo creo que también se van a quedar con las ganas porque lo que hay que poner -respetando nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestra nuestro territorio- lo que hay que poner siempre, pues es buscar una buena relación y hasta ahora, el presidente Trump con nosotros ha sido muy respetuoso”.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno siempre ha demandando a la administración de Donald Trump que los connacionales sean siempre protegidos y reconocidos.

nro/apr

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