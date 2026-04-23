Más Información

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Citlalli Hernández ve “muy difícil ir en coalición” con Ruth González por SLP; alista reglas, métodos y estrategia electoral de la 4T

Citlalli Hernández ve “muy difícil ir en coalición” con Ruth González por SLP; alista reglas, métodos y estrategia electoral de la 4T

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

El príncipe Harry (Enrique) de Inglaterra pidió a Estados Unidos que adopte un papel decisivo para poner fin a la e instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a "detener esta guerra".

Harry llegó por sorpresa a la capital ucraniana, en su tercera visita a Ucrania para apoyar a los veteranos heridos como parte de su Fundación Invictus Games.

Al hablar en el Foro de Seguridad de Kiev dijo que Ucrania había dado un ejemplo de "liderazgo" y "unidad" desde que las fuerzas rusas iniciaron la invasión, en febrero de 2022.

Lee también

"Este es un momento para el liderazgo estadounidense; un momento para que Estados Unidos demuestre que puede honrar sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales", señaló en su discurso.

También se dirigió directamente a Putin, para pedirle que "evite más sufrimiento tanto para ucranianos como para rusos, y que elija un camino diferente".

"Presidente Putin, ningún país se beneficia de la continua pérdida de vidas que estamos presenciando. Aún hay un momento ahora para detener esta guerra", expresó.

"El pueblo ucraniano ha hecho algo extraordinario. Se ha adaptado, ha resistido y ha mantenido la línea", afirmó Harry.

"Pocos creían que eso sería posible. Y, sin embargo, aquí están: siguen en pie, siguen luchando y siguen liderando", señaló.

Lee también

El príncipe tiene también previsto visitar Halo Trust, una organización de eliminación de minas a la que apoyaba su madre, la princesa Diana.

Harry ya había visitado Ucrania en septiembre de 2025, cuando se reunió con veteranos de guerra y autoridades en el marco de su fundación Invictus Games Foundation, que creo en 2014 para apoyar a soldados heridos a través de competiciones deportivas.

En abril del año pasado acudió con su esposa, Meghan Markle, a un centro de rehabilitación para soldados heridos en Leópolis, en el oeste de Ucrania.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana en abril de 2026: precio actualizado, pagos obligatorios y lo que nadie te dice

Licencias de conducir. Foto: ChatGPT

¿Retirarán licencias de conducir? Manejar un tráiler comercial en Estados Unidos ya no es para todos

¿Tienes credencial INAPAM? Lo que debes cumplir para recibir aguinaldo en 2026. Foto: Especial / INAPAM

¿Tienes credencial INAPAM? Lo que debes cumplir para recibir aguinaldo en 2026

SEP analiza suspender clases por Mundial 2026: ¿cuántos días no habría clases y en qué fechas? Foto: Especial / SEP

SEP analiza suspender clases por Mundial 2026: ¿cuántos días no habría clases y en qué fechas?

CBP. Foto: ChatGPT

Cruzar a Estado Unidos será más rápido: CBP estrena control móvil de pasaportes en la frontera