La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza la posibilidad de sostener un encuentro con el rey de España, Felipe VI, quien tiene confirmada su asistencia a actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026 en Jalisco.

Cabe recordar que, la selección de fútbol de España jugará contra Uruguay el siguiente 26 de junio a las 18:00 horas en el estado Akron.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que la presencia del monarca español ya está confirmada, aunque precisó que aún se revisa la agenda para determinar si habrá una reunión oficial.

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“Sí, a Jalisco. Por lo pronto sí se tiene confirmado”, respondió al ser cuestionada sobre la visita del rey de España. Sobre un posible encuentro, agregó: “Estamos viendo, por ver si nos reunimos”.

Sheinbaum también indicó que la inauguración del Mundial contará con la asistencia de pocos jefes de Estado, debido a que algunos mandatarios que habían manifestado interés en acudir cancelaron sus viajes por asuntos internos de sus respectivos países.

Como ejemplo mencionó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien era considerado uno de los asistentes más probables debido a que su país organizó la Copa Mundial de Futbol de 2010. Sin embargo, explicó que decidió suspender su visita a México.

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“Van a venir pocos jefes de Estado a la inauguración. Varios iban a venir y por razones de esos países decidieron no venir. Por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, que era como el obvio que iba a venir, decidió no venir por situaciones en su país”, explicó.

La titular del Ejecutivo federal señaló que, ante estas cancelaciones, diversos gobiernos optaron por enviar representaciones oficiales para participar en los eventos relacionados con el arranque de la justa mundialista.

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