Corea del Norte afirmó que su país no está sujeto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y que la presión externa no cambiará su condición de Estado dotado de armas nucleares, informó el jueves la prensa oficial.

Pyongyang amenazó con retirarse del Tratado de No Proliferación en 1993 y formalizó su salida en 2003. Desde entonces ha llevado a cabo seis pruebas nucleares y se cree que posee decenas de ojivas. Esto ha sometido al país a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"En la 11º Conferencia de Examen del TNP, que se celebra actualmente en la sede de la ONU, Estados Unidos y ciertos países que lo siguen están cuestionando sin fundamento el estatus actual y el ejercicio de los derechos soberanos" de Corea del Norte, declaró el principal enviado de Pyongyang ante la ONU, Kim Song, en un comunicado difundido por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea.

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"El estatus de la República Popular Democrática de Corea como Estado dotado de armas nucleares no cambiará en función de afirmaciones retóricas externas ni de deseos unilaterales", añadió.

"Para dejarlo claro una vez más, la República Popular Democrática de Corea no estará sujeta al Tratado de No Proliferación bajo ninguna circunstancia".

Agregó que la condición del país como Estado con armas nucleares está "consagrada en la Constitución", declarando de manera transparente los principios del uso de las armas nucleares".

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Corea del Norte ha insistido de forma constante en que no renunciará a su arsenal nuclear al describir su camino como "irreversible", con la promesa de fortalecer sus capacidades.

Pyongyang ha enviado tropas terrestres y proyectiles de artillería para apoyar la invasión rusa de Ucrania. Observadores señalan que, a cambio, recibe asistencia en tecnología militar por parte de Moscú.

Los nueve Estados poseedores de armas nucleares -Rusia, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte- tenían 12.241 ojivas nucleares en enero de 2025, informó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

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Estados Unidos y Rusia poseen casi el 90% de las armas nucleares a nivel mundial y han llevado a cabo importantes programas para modernizarlas en los últimos años, según el instituto.

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gs