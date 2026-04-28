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El informó que ya prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250 aniversario de la Independencia en los que se incluirá una imagen del presidente, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, incluida una ilustración de Trump con una expresión adusta, se había estudiado durante meses antes de que finalmente se aprobara a última hora del lunes. Al principio, los pasaportes estarán disponibles únicamente para solicitantes en la oficina de pasaportes de , y solo a petición. Los solicitantes que no quieran el pasaporte conmemorativo podrán elegir uno estándar, indicaron funcionarios.

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“Para celebrar que conmemora el 250mo aniversario de su independencia en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir un número limitado de pasaportes de Estados Unidos con un diseño especial para marcar esta histórica ocasión”, señaló Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado. “Estos pasaportes incluirán ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte de Estados Unidos el documento más seguro del mundo”.

Con la excepción de la incorporación de la foto de Trump en una página interior de la libreta del pasaporte, habrá pocos cambios adicionales aparte de la portada, que llevará las palabras “United States of America” en letras doradas en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, una inversión respecto de la portada estándar. Además, en la parte inferior de la contraportada habrá una pequeña lámina dorada con la bandera estadounidense, con el número 250 rodeado de estrellas.

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Pasaportes conmemorativos

Los únicos presidentes que aparecen en los pasaportes actuales de están en una representación a doble página del Monte Rushmore en Dakota del Sur: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Otras representaciones incluyen la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia en Filadelfia, así como escenas de las Grandes Llanuras, montañas e islas. Los pasaportes actuales también contienen citas de Martin Luther King Jr., así como de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower.

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cc/bmc

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