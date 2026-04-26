Washington. El hombre armado que irrumpió en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca cruzó el país para llegar al evento y al parecer deseaba atacar al presidente Donald Trump y funcionarios de su gobierno, declaró el domingo el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde Los Ángeles, California hasta Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel Hilton, donde se celebraba el evento la noche del sábado.

Los investigadores no han publicado el nombre del sospechoso, pero dos funcionarios de las fuerzas del orden familiarizados con el asunto lo han identificado en medios como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

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Funcionarios de las fuerzas del orden que han examinado los dispositivos electrónicos del hombre armado y sus escritos creen preliminarmente que pretendía actuar contra miembros del gobierno presentes en la cena. Intentó abalanzarse hacia el amplio salón de baile en el Washington Hilton, pero fue derribado en una escena caótica mientras Trump era desalojado de forma apresurada y los invitados se agachaban para cubrirse debajo de sus mesas.

“Parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente”, dijo Blanche a “Meet the Press” de NBC.

En otra entrevista para el programa "State of the Union", de CNN, Blanche dijo que "seguimos tratando de averiguar el motivo. Según nuestra investigación preliminar, todo apunta a que el sospechoso tenía como objetivo a miembros de la administración. Aún no disponemos de datos concretos sobre qué miembros, salvo que sabemos que ese era su objetivo y a quienes se dirigía".

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Blanche añadió que las fuerzas del orden ejecutaron varias órdenes de registro durante la noche, entre ellas registros de dispositivos electrónicos. Afirmó que las fuerzas del orden habían hablado con personas que conocían al sospechoso.

Se cree que el sospechoso compró legalmente las dos armas de fuego que llevaba en 2023 y 2025, dijo Blanche. No está cooperando y se espera que enfrente múltiples cargos el lunes.

En la entrevista con CNN, Blanche dijo que el sospechoso logró "disparar un par de veces" pero fue "reducido de inmediato".

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"Por lo que sabemos gracias a las cámaras de vigilancia y a los testigos que estaban allí, (él) apenas logró traspasar el perímetro", indicó Blanche.

"Fue reducido de inmediato y, sí, disparó un par de veces", afirmó Blanche. Cuestionado sobre si el incidente suponía un fallo de seguridad, Blanche respondió que, por el contrario, lo consideraba un éxito. "El objetivo no es detener absolutamente todo, sino crear un entorno muy seguro, que es lo que ocurrió anoche. Que no quepa duda: el Servicio Secreto hizo su trabajo anoche", afirmó.

Un video publicado por Trump muestra al sospechoso corriendo sobre barricadas de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corrían hacia él. Un agente recibió un disparo en un chaleco antibalas, pero se estaba recuperando, dijeron funcionarios. El hombre armado fue detenido y no resultó herido, pero estaba siendo evaluado en un hospital, informó la policía.

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“Fracasó”, indicó Blanche en “Face the Nation” de CBS. “Las fuerzas del orden hicieron su trabajo”.

Las autoridades creen que el sospechoso disparó el tiro que alcanzó al agente del Servicio Secreto, quien está en vías de plena recuperación, apuntó Blanche.

“Va a estar genial, va a estar bien, y gracias a Dios llevaba un chaleco antibalas”, sostuvo Blanche en “This Week” de ABC.

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Desarrollador de videojuegos

Publicaciones en redes sociales que parecen coincidir con el sospechoso muestran que es un tutor con un alto nivel educativo y desarrollador aficionado de videojuegos.

Una foto de perfil de Allen de mayo de 2025 parece coincidir con una foto del presunto atacante siendo detenido publicada la noche del sábado por Trump. La foto, publicada en el sitio de redes sociales LinkedIn, lo muestra con toga y birrete después de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Allen obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Enumeró su participación allí en una fraternidad estudiantil cristiana y un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf.

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El tiroteo en las barricadas de seguridad ocurrió minutos después de que el evento comenzara.

El Servicio Secreto y otras autoridades inundaron la sala mientras los invitados se agachaban debajo de las mesas. Jadeos resonaron por el salón de baile cuando los invitados se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Cientos de periodistas se pusieron inmediatamente al teléfono para transmitir información.

“¡Fuera del camino, señor!”, gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un canto de “God Bless America” mientras el presidente era escoltado fuera del escenario. Fuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades inundaron el área mientras helicópteros circulaban por encima.

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Después de un intento inicial de reanudar el evento, fue cancelado por la noche y será reprogramado.