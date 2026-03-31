San Cristóbal de las Casas, Chis; 31 de marzo. - Fueron 22 armas de fuego, 18 mil municiones de diferentes calibres, 35 artefactos explosivos y otros enseres castrenses, los que fueron incautados por elementos de la XIX Zona Militar del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC), en una casa de seguridad de la aldea Las Espuelas, del municipio de La Democracia, Huehuetenango, a pocos kilómetros de la frontera con México.

En un parte informativo oficial, se dio a conocer que en la casa de seguridad ubicada en las inmediaciones del río Selegua, fueron detenidos cinco hombres, uno de ellos menor de edad y dos de origen mexicano.

Incautan armas de fuego, 18 mil municiones y artefactos explosivos en Huehuetenango, Chiapas; hay 5 detenidos. Foto: Especial.

En la casa fueron hallados 17 fusiles de diferentes calibres, entre estos un Barret, que está valorado en unos seis mil 500 dólares a 11 mil dólares, unos 117 mil a 200 mil pesos mexicanos, así como cuatro pistolas, una escopeta y 18 mil 710 municiones de diversos calibres.

Pero también fueron asegurados 20 explosivos artesanales con característica de mortero, dos granadas tipo rocket para lanzacohetes RPG-7, tres grandas 40 mm, diez granadas de fabricación artesanal, un cartucho de gas lacrimógeno y cuatro explosivos de emulsión.

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Cuatro teléfonos celulares, diez chalecos tácticos, 12 radios de comunicación, dos cascos tácticos, 242 cargadores para cartuchos de arma de fuego, tres cuadernos con apuntes numéricos, varios documentos, llaves de switch de vehículos, tres motocicletas y 30 juegos de placas de circulación de México y Guatemala.

De los cinco detenidos, cuatro quedaron a disposición de un Juez y el menor de edad, quedó a disposición de un organismo especializado.

En el caso de los artefactos explosivos, “por seguridad fueron neutralizados y destruidos por expertos de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la PNC.

En el operativo que se realizó entre el domingo y el lunes, participaron elementos de la División de Información Policial (DIP) de la PNC y elementos de la comisaria 43 de la XIX Zona Militar de Huehuetenango.

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