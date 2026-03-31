Cuernavaca.— La región oriente de Morelos registró una jornada de terror entre la noche del domingo y la madrugada de ayer, con un saldo de tres mujeres asesinadas, un hombre ejecutado y el hallazgo de restos humanos.

La violencia impactó a cuatro municipios: Atlatlahucan, Cuautla, Tepalcingo y Axochiapan, donde hasta el momento las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos.

El primer hallazgo ocurrió a las 19:18 horas del domingo en Atlatlahucan, donde restos óseos fueron localizados al costado de una barranca en la carretera federal Cuautla-México. Una hora después, en la colonia Brisas de Cuautla, un hombre de 50 años fue hallado muerto dentro de su domicilio, ubicado en la calle Buganvilias.

A las 21:26 horas, en Tepalcingo una mujer fue acribillada en la entrada al poblado de Zacapalco. Simultáneamente, en la colonia Telixtac de Axochiapan, otra víctima de aproximadamente 30 años fue hallada muerta dentro de una canaleta. En la escena, peritos de la fiscalía contabilizaron ocho casquillos percutidos calibre nueve milímetros.

Durante la madrugada de este lunes, un ataque armado sacudió la unidad habitacional Piedra Blanca, en Cuautla. Una pareja herida se trasladó por sus propios medios a un hospital, donde el personal médico confirmó el fallecimiento de la mujer minutos después de su ingreso. Siete casquillos calibre nueve milímetros quedaron esparcidos en el lugar del atentado.

La Fiscalía General del Estado levantó los cuerpos e inició las carpetas de investigación; estos hechos mantienen a la región oriente de Morelos bajo un clima de alta tensión ante la falta de resultados en seguridad.