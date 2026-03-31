Reynosa, Tamaulipas.- De rodillas y con la mirada fija al cielo, un agricultor tamaulipeco que en redes sociales se identifica como "El Inge MX", clamó a Dios para que llueva y de esta forma, poder salvar sus cosechas de sorgo.

Por medio de algunos vídeos, este joven originario de Valle Hermoso, Tamaulipas mostró la realidad que viven los productores del país quienes no sólo han perdido el agua, sino también los créditos y financiamientos lo que hace imposible que puedan subsistir.

"Sembramos sorgo, depositamos semilla pero por falta de humedad no se desarrolló, esta es una de las problemáticas que como agricultores estamos viviendo, tenemos meses esperando la lluvia, no tenemos agua para poder establecer el riego, no tenemos creditos, no hay financiamiento, no hay absolutamente nada, estamos trabajando con recursos de años atrasados y estamos desembolsando de nuestro capital para poder seguir con nuestras prácticas agrícolas", comenta.

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Aunado a esto, asegura, a los productores les están afectando también las plagas de pulgón verde, amarillo y trips por lo que muchos agricultores se replantean lo que están haciendo.

"Vamos a esperar a que primero Dios llueva y lograr establecer nuestros cultivos, esto es lo que vivimos en toda la zona norte de Tamaulipas, hay gente que no sembró, muchos valientes que nos atrevimos a sembrar, no hay más que tener fé en Dios. establecer métodos diferentes, crear estrategias que nos permitan ser más innovadores en el campo para poder llevar el sustento a nuestras familias".

En este sentido, "El Inge", decidió dar un paso adelante y colocar una manguera plana (layflat) de dos pulgadas de la cual, salen tomas de tres cuartos que gracias a un tanque con capacidad para dos mil 850 litros, se lleva el agua combinada con fertilizantes a los sembradíos y de esta forma, la humedad llega a las semillas.

"Es una forma de adaptarse y ser más eficiente en el campo ya que de nosotros depende, la alimentación de la población", concluyó el joven.

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