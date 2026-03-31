Grupo Hotelero 1800 en Cuatro Ciénegas informó que fue reabierto el Río Mezquites, luego de que hace días fuera clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A través de un comunicado oficial, refirieron que el levantamiento de la clausura permite dar continuidad a la operación de sus parques.

Hasta el momento la Profepa no ha dado detalles sobre el motivo de la clausura. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, había declarado que el cierre de este parque significaba un golpe económico a la zona, pues es un atractivo turístico sobre todo para este periodo vacacional.

Grupo Hotelero 1800, quien opera estas áreas recreativas, añadió que con esta acción se permitirá el acceso pleno de los visitantes a este ecosistema importante de Cuatro Ciénegas.

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“Reiteramos nuestro compromiso permanente con el cumplimiento de la ley y la preservación ambiental, principios que siempre han guiado nuestro actuar”, aseguraron en el comunicado.

Así mismo, expresaron el agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez, así como a la secretaria de Medio Ambiente en el Estado, Susana Estens, por su intervención para brindar certidumbre a las familias que dependen de la actividad económica en el Valle de Cuatro Ciénegas, catalogado como Pueblo Mágico.

Grupo Hotelero 1800 reiteró que todos los parques están operando y abiertos, el Río Mezquites, las Dunas de Yeso y las Minas de Mármol.

Resaltaron que el Grupo cumple cabalmente con las normas legales, lo que dio como resultado la apertura total de los parques.

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