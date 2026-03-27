La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el Río Mezquites, un sitio recreativo de la Zona Natural Protegida de Cuatro Ciénegas.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que es una decisión que afecta el turismo y por consecuencia el empleo en la zona.

Hasta el momento la Profepa no ha detallado las causas de la clausura, sin embargo el mandatario estatal confirmó este viernes la acción de la dependencia federal de clausurar el lugar. Además, en el lugar fue colocada una lona de clausura con el folio PFPA/14.2.1/3S.4/0010-26-04.

El Río Mezquites era uno de los pocos espacios del Valle de Cuatro Ciénegas a donde todavía se permitía ingresar para nadar en el agua. Es uno de los lugares a los que los visitantes suelen acudir cuando llegan al Pueblo Mágico.

El valle de Cuatro Ciénegas es parte del Área de Protección de Flora y Fauna y es relevante a nivel internacional por la importancia de sus humedales que albergan bacterias que explican la evolución de la tierra. Sin embargo, desde hace años Cuatro Ciénegas sufre la exploración del acuífero: casi 80 por ciento del volumen de agua subterránea concesionada se destina a la agricultura de forrajes, según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

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El Río Mezquites era uno de los pocos espacios del Valle de Cuatro Ciénegas a donde todavía se permitía ingresar para nadar en el agua. Foto: iStock

El gobernador Manolo Jiménez comentó que la clausura de pozos en Cuatro Ciénegas es un tema delicado porque tiene que ver con el empleo de la región.

Dijo que platicó con la secretaria de Medio Ambiente federal respecto a que tenían información de que querían clausurar lugares turísticos de la zona en el momento económico más importante para Cuatro Ciénegas.

Señaló que hay fricciones locales entre el sector privado y los funcionarios de Profepa e instituciones federales en la región.

Dijo que pidieron una mesa de trabajo con la secretaria de Medio Ambiente para analizar la situación y evitar que clausuraran estos lugares en los periodos de semana santa y pascua, por la importancia económica de la región.

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