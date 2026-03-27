Mérida, Yucatán.- Con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán pondrá en marcha un operativo especial en el que participarán más de cuatro mil elementos policiacos.

El dispositivo se desarrollará del 30 de marzo al 10 de abril, aunque las autoridades anticipan que la movilidad de visitantes comenzará desde días previos y podría prolongarse hasta el 12 de abril.

El plan contempla vigilancia por distintas vías: terrestre, aérea y marítima, priorizando destinos turísticos y carreteras, donde se prevé un incremento en la afluencia. Este despliegue complementará las tareas habituales de seguridad, con énfasis en la prevención de accidentes y la atención oportuna de emergencias.

Para cubrir tanto Mérida como el resto de los municipios, la SSP organizará operativos específicos que integran diversas áreas: policía de vialidad, seguridad ciudadana, Policía Turística, Policía Femenil, escuadrón motorizado y unidades especiales.

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También participarán ambulancias, bomberos y equipos de rescate y auxilio vial.

El sistema C5i operará de forma continua, proporcionando monitoreo mediante cámaras, coordinación por radio y atención a reportes ciudadanos a través de los números de emergencia 9-1-1 y la línea 089 para denuncias anónimas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener conductas responsables, especialmente durante traslados y actividades recreativas, así como a reportar cualquier situación sospechosa.

La SSP subrayó que este operativo se realiza en conjunto con dependencias federales y municipales, como la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías, con el fin de reforzar la seguridad en todo el territorio estatal durante esta temporada.

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