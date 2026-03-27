Culiacán. - En el periodo vacacional en el que se estima que cerca de dos millones 600 mil personas visitaran las playas, centros ceremoniales, diques, pueblos mágicos y riberas de ríos se contará con una vigilancia aérea y terrestre, con más de seis mil elementos de los cuerpos policiacos y de la Guardia Nacional.

Una fuerza de dos mil 353 elementos de los diversos cuerpos de auxilio se van a sumar en la vigilancia de las zonas costeras, donde es tradicional que acudan en esta época del año la mayor parte de los paseantes para aprovechar las diversas playas.

Los elementos de Protección Civil del Estado y municipios costeros fueron sometidos a adiestramientos y capacitación en el manejo de personas lesionadas que requieran ser trasladados a hospitales en helicópteros, como parte de los protocolos de atención.

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Roy Navarrete Cuevas, titular del Instituto de Protección Civil del Estado, señaló que a partir de este viernes 27 de marzo, los diversos cuerpos de auxilio, en los que se incluye a los cuerpos de bomberos, Cruz Roja y rescate, se activarán ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

Dijo que se espera un gran movimiento de paseantes, sobre todo a las playas de la bahía de Altata, en el municipio de Navolato, Mazatlán y en las Glorias, Guasave, entre otras, por lo que los cuerpos de auxilio van a intensificar su presencia.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado anunció que el periodo vacacional iniciará a partir del lunes 30 marzo, por lo que cerca de ocho mil burócratas gozarán de esta prestación y solo se quedarán guardias en algunas oficinas, donde se realizan trámites y pagos de impuestos.

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afcl