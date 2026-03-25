El puerto de Veracruz, la joya turística del estado, se declaró listo para el periodo vacacional de Semana Santa con playas limpias y un programa artístico y cultural para los visitantes.

En medio del escándalo por la aparición de manchas de crudo en diversas regiones del estado, autoridades municipales difundieron imágenes de sus playas en óptimas condiciones para uno de los periodos vacacionales más importantes del sector.

Foto: Especial

Se reportó que se intensificaron las labores de limpieza en las principales playas del municipio, como parte de las acciones para mantenerlas en condiciones ante la presencia constante de visitantes que disfrutan la zona costera.

Con recorridos diarios para el retiro de desechos sólidos y la supervisión de áreas de mayor afluencia, se mostraron limpias y con afluencia de visitantes las playas Regatas, Martí y el Muro de Pescadores.

Lee también ¿Por qué la máscara del diablo de Tanlajás es símbolo clave de la Semana Santa?

Además se presentó una amplia agenda de actividades recreativas y un operativo integral de atención y seguridad como parte del Programa de Semana Santa 2026.

La agenda de actividades ofrecerá opciones como las “Tardes Recreativas en el Puerto”, música en vivo en los callejones de La Lagunilla y la Plazuela de la Campana, así como presentaciones de rock, fandango y diversos grupos musicales en la Macroplaza del Malecón y el Zócalo.

Foto: Especial

La oferta se complementa con recorridos de relatos históricos por el corredor Zamora-Independencia, donde se explicarán las razones por las que Veracruz es cuatro veces Heroica.

Además, en la Playa Martí y en la Plaza del Magisterio habrá activación musical de distintos géneros.

Lee también Semana Santa 2026: Conoce el pueblito más colorido de Oaxaca

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, destacó la importancia de brindar atención de calidad a quienes visitan el municipio, fortaleciendo la hospitalidad que distingue a las y los veracruzanos.

Se anunció un operativo coordinado con los tres niveles de gobierno, implementando acciones preventivas y de auxilio inmediato durante toda la temporada.

Foto: Especial

Se instalarán módulos de atención en zonas de gran afluencia como playas, plazas y sitios turísticos, con presencia de personal médico, Bomberos, Protección Civil, asesores jurídicos, así como de la Procuraduría de la Defensa del Menor, el DIF, la PROFECO, entre otros.

Asimismo, se reforzarán los patrullajes móviles y a pie en la zona costera, centros comerciales y puntos estratégicos de la ciudad, además de la presencia de elementos de Tránsito que cuidarán la movilidad reforzando la seguridad de conductores y peatones, contribuyendo a un entorno ordenado para todas y todos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl