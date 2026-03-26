Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Mérida, Yucatán. - Una inspección de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán determinó que el Monumento a la Patria será objeto de una , ya que la estructura tuvo los daños más serios durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La coordinadora de la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Yucatán, , informó que el emblemático monumento registra pintas de consignas con aerosol de diversos colores, impresión directa con pinturas acrílicas, colocación de estarcidos, "bombas" de pintura, impacto de huevos y colocación de carteles (con y sin adhesivo).

Puntualizó que la superficie del Monumento a la Patria registró una mayor cantidad de afectaciones, las cuales se concentraron en las partes bajas que cubrieron todo el perímetro, incluidas columnas, muretes y el área interior del espejo de agua, así como la base del elemento escultórico de águila.

Añadió que también se observan daños en pisos y en las escaleras de acceso a la parte central.

Lee también

Recordó que entre 2016 y 2017, este monumento fue sometido a un proceso de restauración que permitió revertir problemas de conservación, pero no se implementaron estrategias de protección directa.

Explicó que debido a los diferentes materiales que impactaron las piedras del monumento, la restauración presenta , “por lo que no es posible el uso de un solo material o procedimiento para la remoción exitosa de las pintas”.

La especialista refirió que la restauración necesita de personal especializado para tomar las decisiones pertinentes, y así evitar un daño mayor.

“El Centro INAH Yucatán, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida, trabaja en la elaboración de un proyecto de restauración que permita atender y revertir los daños en el Monumento a la Patria”, manifestó.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]