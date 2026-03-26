Mérida, Yucatán. - Una inspección de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán determinó que el Monumento a la Patria será objeto de una restauración integral, ya que la estructura tuvo los daños más serios durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La coordinadora de la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Yucatán, Karla Martínez López, informó que el emblemático monumento registra pintas de consignas con aerosol de diversos colores, impresión directa con pinturas acrílicas, colocación de estarcidos, "bombas" de pintura, impacto de huevos y colocación de carteles (con y sin adhesivo).

Puntualizó que la superficie del Monumento a la Patria registró una mayor cantidad de afectaciones, las cuales se concentraron en las partes bajas que cubrieron todo el perímetro, incluidas columnas, muretes y el área interior del espejo de agua, así como la base del elemento escultórico de águila.

Añadió que también se observan daños en pisos y en las escaleras de acceso a la parte central.

Lee también Dan 130 años de prisión a sujeto por el delito de secuestro agravado en Chiapas; el hecho delictivo ocurrió en 2024

Recordó que entre 2016 y 2017, este monumento fue sometido a un proceso de restauración que permitió revertir problemas de conservación, pero no se implementaron estrategias de protección directa.

Explicó que debido a los diferentes materiales que impactaron las piedras del monumento, la restauración presenta diferentes niveles de complejidad, “por lo que no es posible el uso de un solo material o procedimiento para la remoción exitosa de las pintas”.

La especialista refirió que la restauración necesita de personal especializado para tomar las decisiones pertinentes, y así evitar un daño mayor.

“El Centro INAH Yucatán, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida, trabaja en la elaboración de un proyecto de restauración que permita atender y revertir los daños en el Monumento a la Patria”, manifestó.

Lee también Localizan a mujer sin vida dentro de una vivienda en Palenque, Chiapas; Fiscalía inicia investigación por feminicidio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr