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Tuxtla Gutiérrez. - Reyna Susana “N” fue hallada sin vida dentro de su habitación en un inmueble de vecindad en la cabecera municipal de .

Por el hallazgo del cadáver, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio.

Informó que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Selva inició las indagatorias en aquella región norte de Chiapas.

Se trabaja para "esclarecer este lamentable hecho y fincar las responsabilidades que correspondan", afirmó la Fiscalía.

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Versiones indicaron que la joven de aproximadamente 24 años fue hallada muerta dentro de un inmueble del barrio Guadalupe.

Un reporte al número de emergencia advirtió sobre el cuerpo sin vida de Reyna Susana en el interior de un cuarto de alquiler.

Al sitio, ubicado en la avenida Reforma, se movilizaron elementos de corporaciones policíacas y personal de Protección Civil.

Las autoridades de seguridad y peritos ministeriales confirmaron que la joven no presentaba signos vitales y fue trasladada al servicio médico forense.

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afcl/LL

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