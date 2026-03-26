Más Información
Marina busca a dos embarcaciones desaparecidas con 9 tripulantes en el Caribe Mexicano; llevaban ayuda humanitaria a Cuba
Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales
Noelia Castillo recibe la eutanasia; la joven falleció este jueves en España tras librar una batalla legal
Tuxtla Gutiérrez. - Reyna Susana “N” fue hallada sin vida dentro de su habitación en un inmueble de vecindad en la cabecera municipal de Palenque, Chiapas.
Por el hallazgo del cadáver, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio.
Informó que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Selva inició las indagatorias en aquella región norte de Chiapas.
Se trabaja para "esclarecer este lamentable hecho y fincar las responsabilidades que correspondan", afirmó la Fiscalía.
Lee también Rescatan cuerpo de joven tras caer en cenote en Altamirano, Chiapas; cayó desde un desfiladero de 120 metros
Versiones indicaron que la joven de aproximadamente 24 años fue hallada muerta dentro de un inmueble del barrio Guadalupe.
Un reporte al número de emergencia advirtió sobre el cuerpo sin vida de Reyna Susana en el interior de un cuarto de alquiler.
Al sitio, ubicado en la avenida Reforma, se movilizaron elementos de corporaciones policíacas y personal de Protección Civil.
Las autoridades de seguridad y peritos ministeriales confirmaron que la joven no presentaba signos vitales y fue trasladada al servicio médico forense.
Reportan hallazgo de al menos 8 cuerpos y múltiples restos humanos en zona rural de Guaymas; encuentran diversas prendas de vestir y objetos personales
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]