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San Cristóbal de las Casas. - El cuerpo de un joven de 18 años que conducía un camión de los llamados troceros fue rescatado después de tres intentos luego de caer a un cenote desde un desfiladero de 120 metros sobre la carretera Comitán-Altamirano.
El accidente ocurrió el pasado 19 de marzo a la altura de la comunidad 10 de Abril del municipio de Altamirano, pero horas después se realizaron las labores de búsqueda del cuerpo del joven.
Los familiares de la víctima pidieron la ayuda del buzo Juan José Blanco Córdova, con varios años de trabajo en Chiapas y otras zonas del país, quien realizó una primera inmersión en el cenote pero sin resultados. “No se encuentra el cuerpo debido a la profundidad y (la) poca visibilidad del cenote”, informó.
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El 23 de marzo, el buzo localizó el cuerpo debajo de los troncos pero no pudo liberarlo. “Era imposible sacarlo”, explicó.
El miércoles 25, después de varias horas de trabajo, se logró liberar el cuerpo del joven de los troncos donde estaba atrapado. “Por fin, (después) de un gran esfuerzo y capacidad, se rescata el cuerpo hacia a las 12 del día aproximadamente, para entregarlo a los familiares y los habitantes de la comunidad”.
Al lugar donde se realiza la búsqueda del cuerpo se concentraron unas dos mil personas, en su mayoría de la etnia tzeltal y tojolabal, de varias comunidades, que habían llegado para colaborar en las labores.
El cuerpo fue velado y este jueves será inhumado.
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afcl/LL
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