Más Información
Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales
Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa
"Dormir se hace muy difícil": Última entrevista de Noelia Castillo Ramos; joven recibirá la eutanasia este jueves
El director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillados del Municipio de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda Tejeda, fue asesinado a bordo de su camioneta por hombres armados que se aproximaron a su vehículo la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026, en la Zona Centro de esta ciudad.
El funcionario se dirigía a su oficina para iniciar sus actividades laborales. Los agresores le dispararon en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, frente a la tienda Soriana, y huyeron.
Elementos de Seguridad atendieron el reporte sobre la balacera registrada minutos después de las 8:00 horas y encontraron sin vida al ingeniero en el interior de una camioneta Volkswagen color blanco.
Lee también "No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo
La presidenta municipal, Lorena Alfaro, confirmó el fallecimiento de Roberto Castañeda, “un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano”.
En un comunicado señaló que ha instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este crimen y dar con los responsables. “No vamos a permitir que este hecho quede impune”, aseveró.
Resaltó que Roberto Castañeda era un hombre íntegro, comprometido con Irapuato, y con un profundo sentido de servicio. “Su pérdida nos duele y nos indigna”, expresó.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]