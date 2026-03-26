El director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillados del Municipio de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda Tejeda, fue asesinado a bordo de su camioneta por hombres armados que se aproximaron a su vehículo la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026, en la Zona Centro de esta ciudad.

El funcionario se dirigía a su oficina para iniciar sus actividades laborales. Los agresores le dispararon en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, frente a la tienda Soriana, y huyeron.

Elementos de Seguridad atendieron el reporte sobre la balacera registrada minutos después de las 8:00 horas y encontraron sin vida al ingeniero en el interior de una camioneta Volkswagen color blanco.

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La presidenta municipal, Lorena Alfaro, confirmó el fallecimiento de Roberto Castañeda, “un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano”.

En un comunicado señaló que ha instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este crimen y dar con los responsables. “No vamos a permitir que este hecho quede impune”, aseveró.

Resaltó que Roberto Castañeda era un hombre íntegro, comprometido con Irapuato, y con un profundo sentido de servicio. “Su pérdida nos duele y nos indigna”, expresó.

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