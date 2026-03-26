Morelia, Michoacán.- A partir de la llegada de Carlos Torres Piña a la Fiscalía de Michoacán, el titular de la FGE, tomó la determinación de judicializar todas las carpetas de investigación de los menores infractores detenidos.

De ese entonces a la fecha, van 13 carpetas judicializadas de menores de edad, acusados principalmente de homicidio, narcomenudeo y portación de armas.

“Nosotros sí tomamos la determinación de judicializar todas las carpetas de investigación de aquellos menores que estén involucrados en homicidios, portación de armas de fuego y algunos otros delitos de alto impacto”, sostuvo, Torres Piña.

El fiscal general, subrayó, que, “es importante, porque no podemos permitir que por el hecho de que sean jóvenes no va a pasar nada. Tiene que haber alguna sanción”.

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Explicó que la legislación nacional de Protección a Menores y todo lo que conlleva a estos procedimientos en materia penal, establece que los mayores de 14 años y menores de 16 años, no pueden alcanzar penas mayores de 3 años de prisión.

“Y aquellos que son mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, no pueden alcanzar penas mayores de 5 años. Lo entendemos, pero es mejor que un menor infractor esté en prisión, a que siga en las calles asesinando personas inocentes”, subrayó.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, subrayó, que, “no podemos permitir que por el hecho de que sean jóvenes no va a pasar nada. Tiene que haber alguna sanción”. (Foto: especial)

En un evento público en el municipio de Angamacutiro, Carlos Torres Piña, anunció que enfatizará en la continuidad del programa “Desconék-tate, Reconék-tate”, que tiene como objetivo, una mejor comunicación y vínculo de los adolescentes y jóvenes, con su familia y con la comunidad.

Ante estudiantes, madres, padres de familia y docentes, el fiscal general, explicó que “más allá de cualquier acción, hay algo muy importante: la familia, los amigos, el entorno; ahí es donde empieza todo”.

Carlos Torres, expuso, que son muchos los cambios que ha traído la tecnología en la forma de comunicarse de las personas.

Destacó en ese sentido, que “hoy es más fácil enviar un mensaje que tocar una puerta”, por lo que invitó a las y los jóvenes a mantener cercanía con su entorno.

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Exhortó, por ello, a cuidar los vínculos más importantes: “No descuiden a sus amigos, pero sobre todo, no descuiden a su familia, porque estos espacios representan apoyo y protección”.

Destacó, que la tecnología puede ser una aliada cuando se usa con responsabilidad, pero que su uso no de trata de dejarlo al libre albedrío, sino de aprender a usarla bien, como una herramienta que les ayude a crecer.

Subrayó que la prevención se construye en lo cotidiano, en las decisiones diarias y en la convivencia, destacando la importancia de fortalecer la comunicación en casa y con las amistades.

Torres Piña invitó a las y los jóvenes a valorar la vida fuera de las pantallas: “No cambien lo real por lo virtual. Salgan, convivan, construyan recuerdos”, destacando que una comunidad unida es clave para un mejor futuro.

Imputan a Osmar por feminicidio y portación ilegal de arma de fuego

La Fiscalía de Michoacán, imputó, los delitos de Feminicidio y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, a Osmar "N", estudiante de 15 años de edad que asesinó a tiros el pasado martes a dos maestras de la Preparatoria “Anton Makarenko”.

Este jueves, un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, presidió la audiencia inicial de formulación de imputación por los delitos de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas permanentes en agravio de la sociedad.

En audiencia, la representación social formuló la imputación y la defensa solicitó la duplicidad del plazo para resolver situación jurídica, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El juez, en ese sentido, determinó la medida cautelar de internamiento preventivo, y la audiencia continuará el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

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