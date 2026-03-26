La Alianza de Maestros exigió a las autoridades educativas la creación de nuevos lineamientos para garantizar la protección de docentes y directivos, tras el asesinato de dos maestras a manos de un estudiante dentro de un colegio del estado de Michoacán.

En un pronunciamiento, la organización destacó que estas medidas deben incluir respaldo pedagógico, jurídico y en materia de derechos humanos, para enfrentar los crecientes contextos de violencia en las escuelas.

La Alianza expresó su solidaridad con las familias de las docentes fallecidas y reconoció la valentía de las maestras, quienes en un momento crítico actuaron para salvaguardar la vida de otros estudiantes. “Su compromiso y entrega frente al peligro es un ejemplo de dedicación y vocación docente que merece admiración y reconocimiento permanente”, señalaron.

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La organización civil hizo un llamado a reorientar las políticas educativas para que los maestros puedan retomar la autoridad en el aula, proteger a los menores y ejercer su labor con dignidad. Asimismo, insistió en la necesidad de generar un entorno de apoyo que involucre a autoridades educativas, maestros y directivos, fortaleciendo la coordinación entre la escuela y la familia.

El pronunciamiento también cuestiona cómo un estudiante pudo acceder a un arma de alto calibre y pide claridad sobre las responsabilidades de quienes colaboraron, directa o indirectamente, en que llegara al joven. También, subrayó la importancia de la educación desde el hogar y la escuela, así como la corresponsabilidad de padres y docentes en la formación de los estudiantes.

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Reiteró la urgencia de impulsar una educación humanista, con valores que promuevan la responsabilidad, la fraternidad, la justicia y el bien común, así como la creación de un pacto educativo que coloque a la persona en el centro de la enseñanza, generando esperanza en las comunidades escolares.

Y convocó a autoridades educativas y de seguridad, docentes, padres de familia, alumnos, directivos, investigadores y sociedad civil a construir un pacto nacional por la paz, articulando iniciativas desde la escuela, la familia y la comunidad para prevenir hechos violentos y fortalecer la educación como acto de esperanza.

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