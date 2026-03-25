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La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) urgió a reforzar los protocolos de en las escuelas, tras el ataque ocurrido en la preparatoria privada Antón Makárenko, en , donde murieron las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla luego de que un estudiante de 15 años ingresó armado al plantel y abrió fuego.

En un comunicado, llamó a la Secretaría de Educación Pública () a reforzar los programas de prevención de violencia, salud mental y detección de señales de alerta en adolescentes, así como garantizar la capacitación continua del personal docente y directivo en materia de seguridad escolar.

“Este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en nuestros centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores”, expresó.

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La ONG hizo un llamado al gobernador Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y a la Secretaría de Seguridad Pública para implementar de inmediato un protocolo de seguridad escolar integral que incluya revisión de accesos, detección temprana de riesgos y coordinación con las fuerzas de seguridad para proteger a estudiantes y docentes en todos los planteles del estado.

También a la Fiscalía General del Estado para que realice una investigación exhaustiva, ágil y transparente sobre el origen del arma utilizada (presuntamente un fusil AR-15), las posibles responsabilidades de adultos que permitieron su acceso al menor, y esclarecer cualquier vínculo con contenidos de odio difundidos en redes sociales.

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