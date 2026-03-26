Michoacán. - El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) fijó su postura tras la difusión de un evento escolar en el que estudiantes realizaron una coreografía con elementos que aluden a la violencia.

Mediante un comunicado, la institución señaló que desaprueba cualquier manifestación que pueda interpretarse como apología del delito, en un contexto que considera sensible para la comunidad.

El pronunciamiento se da luego de que alumnos llevaran a cabo el denominado “Baile de Sectoriales”, donde utilizaron vestimenta tipo táctica y réplicas de armas durante una presentación, lo que generó cuestionamientos sobre el contenido del acto.

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Cobaem rechaza expresiones que aludan a violencia. Foto: Especial.

Cobaem fija postura sobre expresiones en su comunidad educativa

En sus redes sociales el Cobaem, publicó un comunicado, donde estableció que, como institución educativa, no respalda expresiones que hagan referencia a la violencia o que puedan interpretarse como su normalización. Al mismo tiempo, indicó que reconoce la libertad de creación y expresión de las y los estudiantes, así como el acompañamiento de docentes.

No obstante, exhortó a la comunidad escolar a privilegiar contenidos que promuevan valores positivos y evitar mensajes que puedan ser percibidos como promoción o aceptación de conductas violentas, al subrayar la importancia de actuar con responsabilidad y sensibilidad, colocando en el centro el bienestar de las y los jóvenes.

Video muestra coreografía con referencias a alcaldes asesinados

Durante la presentación, que tuvo una duración aproximada de seis minutos, estudiantes aparecieron con el rostro cubierto, chalecos tácticos, pantalones tipo camuflaje y rifles de utilería, mientras realizaban movimientos coordinados que simulaban acciones tácticas.

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Cobaem rechaza expresiones que aludan a violencia tras coreografía de alumnos en Michoacán; desaprueba manifestación de apología del delito. Foto: Especial.

En distintos momentos del acto se proyectaron imágenes de presidentes municipales asesinados en Michoacán, acompañadas de narraciones que describían los hechos, entre ellos los casos de Enrique Velázquez Orozco, de Contepec; César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla; Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija; Salvador Bastida García, de Tacámbaro, y Carlos Manzo, de Uruapan.

Hacia el cierre, se incorporó un fragmento de la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar el Plan Michoacán por la paz y la justicia, donde se menciona que la seguridad se construye con justicia, desarrollo y respeto a la vida; posteriormente, los participantes concluyeron la coreografía al caer al suelo, mientras en el fondo aparecía la figura de un ángel representado por una estudiante.

🚨🇲🇽👇🏻Ojos en Michoacán😳



En un hecho que ha generado indignación, estudiantes del @COBAEMICH realizaron una coreografía durante un evento escolar utilizando réplicas de armas largas y haciendo referencias a alcaldes asesinados, como Carlos Manzo. Lo más impactante es que la… pic.twitter.com/PsPnCM4S0s — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) March 26, 2026

El Cobaem reiteró su compromiso con la formación integral de su alumnado, al enfatizar que sus principios institucionales se sustentan en el respeto, la convivencia pacífica y la promoción de entornos educativos alejados de cualquier expresión de violencia.

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