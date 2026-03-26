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Tijuana, Baja California.- El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, asumió la coordinación de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) en Baja California, donde los gobiernos municipales comparten experiencias con el fin de mejorar en desarrollo, infraestructura y seguridad.
Durante su nombramiento, Burgueño Ruiz comentó que esta nueva responsabilidad consiste en la oportunidad de "fortalecer la colaboración y obtener mejores resultados para la ciudadanía. La coordinación entre municipios será clave para atender las necesidades de la población, sin dejar a nadie fuera”, dijo.
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Agregó que, a causa de que Tijuana es una ciudad colindante con Estados Unidos (EU) y cuenta con "alta" actividad económica y social, puede aportar experiencias a otros municipios, y replicar programas.
“Lo que pasa en Tijuana se escucha en muchas partes de México… y eso nos permite compartir lo que hemos hecho, pero también aprender de otros”, expresó.
Finalmente, el alcalde declaró que su nuevo cargo permitirá reforzar la relación con otros alcaldes, el gobierno estatal y federal.
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dft/rmlgv
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