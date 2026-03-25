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Miami. Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua , fue detenida este miércoles en El Paso, Texas.

Gómez Fong, quien fuera presidenta del DIF Estatal cuando Duarte fue gobernador de(2010-2016), se encuentra bajo custodia en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Aduanas en El Paso, Texas.

Su caso podría resolverse rápidamente o bien pasar a la corte de inmigración en El Paso, que deberá definir si la deporta o si le concede asilo, en caso de que así lo solicite.

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En este tipo de casos, la extradición es posible, pero no automática. Si México solicita formalmente la extradición y cumple los requisitos legales, Estados Unidos puede iniciar el trámite.

En 2020, un juez de Chihuahua giró orden de aprehensión contra Gómez Fong, en una investigación por desvío de recursos, tras serle denegado un amparo.

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Duarte fue detenido el 8 de julio de ese mismo año en Miami, Florida. En junio de 2022, fue extraditado a México y enviado a Chihuahua, donde se le acusa de peculado y asociación delictuosa. En su momento, el Ministerio Público señaló que tenía investigaciones abiertas contra familiares del exgobernador, incluyendo a su esposa, como representante legal o propietaria de empresas relacionadas con Duarte.

En diciembre pasado, Duarte fue vinculado a proceso.

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