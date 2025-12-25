Más Información

Chihuahua.- Autoridades en investigan la muerte del juez de control del distrito judicial Morelos, identificado como .

El juez fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en un domicilio de la colonia Haciendas del Parque en el municipio de ; las autoridades investigan el hecho como un suicidio.

De acuerdo con lo que se ha informado, el hecho ocurrió el pasado sábado 20 de diciembre después de que se recibiera el reporte a través del sistema de emergencias 9-1-1, acudiendo autoridades a la calle Haciendas del Parque, en la colonia del mismo nombre, donde encontraron a la víctima con un disparo en la cabeza.

En el lugar, autoridades aseguraron una pistola tipo escuadra, calibre. 380, de color negro.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente y entregar el cuerpo a los familiares.

Aunque el hecho es investigado como un suicidio, ha causado gran consternación en la comunidad debido a que la víctima era conocido como juez penal en la región de Parral, Chihuahua.

Además, tenía menos de tres meses de haber ocupado el cargo como juez, después de participar en las elecciones para el puesto del pasado mes de julio en el estado de Chihuahua.

De manera extraoficial se ha informado también que entre los casos que investigaba estaba una causa penal dentro de la investigación en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sin que hasta el momento de forma oficial el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, lo haya confirmado.

En redes sociales tanto el Tribunal de Justicia de este estado como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lamentaron la muerte del juez, quien además fungió como director de Asuntos Internos de la FGE.

