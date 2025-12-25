Más Información
Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas
Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025
Un niño de un año de edad fue asesinado a consecuencia de una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en la zona montañosa central de Veracruz.
Los hechos se registraron en vísperas de la Navidad, en el Barrio de Ocotla, del municipio de Rafael Delgado, donde se reportó el hecho de violencia.
De acuerdo con testigos, varios sujetos armados que viajaban en un automóvil persiguieron a un motociclista, lo que derivó en un tiroteo.
Lee también Producción ornamental en Morelos; lidera cultivo de flor de Nochebuena en 2025
Durante el ataque, una bala perdida impactó al menor, quien se encontraba con sus familiares. El niño fue trasladado a un hospital de la región de Orizaba y posteriormente canalizado al Hospital del IMSS-Bienestar de Río Blanco, donde falleció.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia iniciaron una investigación para esclarecer el caso.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]