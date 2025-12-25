Más Información

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Navidad lluviosa en México; prevén intensas precipitaciones en 9 estados

Navidad lluviosa en México; prevén intensas precipitaciones en 9 estados

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Un niño de un año de edad fue asesinado a consecuencia de una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en la zona montañosa central de Veracruz.

Los hechos se registraron en vísperas de la Navidad, en el Barrio de Ocotla, del municipio de Rafael Delgado, donde se reportó el hecho de violencia.

De acuerdo con testigos, varios sujetos armados que viajaban en un automóvil persiguieron a un motociclista, lo que derivó en un tiroteo.

Lee también

Durante el ataque, una bala perdida impactó al menor, quien se encontraba con sus familiares. El niño fue trasladado a un hospital de la región de Orizaba y posteriormente canalizado al Hospital del IMSS-Bienestar de Río Blanco, donde falleció.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia iniciaron una investigación para esclarecer el caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]