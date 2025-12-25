Morelos cerró 2025 como líder nacional en la producción de flor de Nochebuena, con casi seis millones de plantas en maceta, cifra que refleja la fortaleza del sector ornamental morelense, afirmó la secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Margarita Galeana Torres.

La temporada de venta de flor de Nochebuena concluyó con resultados positivos para las y los productores ornamentales del estado y, de acuerdo con reportes del sector productivo, la comercialización de la flor en sus distintas variedades registró una alta demanda desde noviembre, lo que permitió un cierre favorable para las unidades de producción ubicadas en diversos municipios de la entidad.

Producción ornamental en Morelos; lidera cultivo de flor de Nochebuena en 2025. Foto: Especial

Mariano Alejandro Oropeza Sosa, presidente del Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales (Cepomac), señaló que durante la temporada 2025 la presentación más solicitada fue la nochebuena en maceta de seis pulgadas, la cual se comercializó a un precio promedio de 45 pesos, directamente en los viveros del estado, generando ingresos directos para las y los productores locales.

Por su parte, autoridades de la Sedagro subrayaron que, con más de 800 unidades productivas dedicadas a esta actividad, Morelos reafirma su papel estratégico en la producción nacional de flor de nochebuena, al impulsar el desarrollo rural, el empleo temporal y el bienestar de cientos de familias durante la temporada decembrina.

