Tixpéhual, Yucatán.- Padres de familia del jardín de niños “Mariano Escobedo”, en este municipio, denunciaron irregularidades en el manejo de recursos por más de 500 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra.

De acuerdo con los inconformes, al plantel le habrían sido asignados más de 500 mil pesos del Programa La Escuela es Nuestra.

Sin embargo, aseguraron que las condiciones de la institución no han mejorado, pues continúa con infraestructura deteriorada, áreas verdes invadidas de maleza y un muro con riesgo de colapso, lo que pone en peligro a los menores.

Los padres señalaron que la directora del plantel, Nelly Carolina Barbosa, insistió en que ha adquirido equipo y materiales, pero las condiciones de la escuela presentan otra realidad.

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Además, dijeron que la directora se niega a presentar documentación de los supuestos gastos, además de que amenaza a los padres de familias.

Ante este panorama, los padres de familia exigieron una investigación a fondo y la intervención de la Secretaría de Educación Pública de Yucatán (SEGEY) para esclarecer el destino de los recursos.

Comentaron que en los años de historia del plantel es la primera vez que se presenta un conflicto, por lo que esperan una pronta solución que beneficie a la comunidad escolar.

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