Culiacán, Sin a 26 de Marzo. - La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se investiga el asesinato de una persona de nombre, Jorge Alberto “N”, asesinado a balazos en un estacionamiento ubicado frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la capital del estado.

Señaló que este hecho, al igual que el resto de los homicidios dolosos, son investigados, con la intención de identificar a los presuntos responsables y lograr su detención, como es en este nuevo caso que se presentó.

Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio en estacionamiento frente a Hospital Pediátrico; víctima habría recibido varios impactos de bala. Foto: Especial.

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Las investigaciones abiertas sobre este nuevo asesinato que ocurrió en un estacionamiento, ubicado frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, sobre la avenida Constitución y la calle Donato Guerra, arrojaron que la victima de nombre, Jorge Alberto, se encontraba a bordo de un automóvil, cuando recibió varios impactos de bala.

En el lugar de los hechos, se presentaron elementos del Ejército y de la Secretaria de Protección Ciudadana Federal, los cuales determinaron que la víctima del atentado, aun mantenían los signos vitales, por lo que solicitaron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja.

Los paramédicos que acudieron al sitió del ataque al revisar a Jorge Alberto “N”, determinaron que ya había perdido la vida, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, para que acudiera a dar fe del homicidio.

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