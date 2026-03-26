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Culiacán, Sin a 26 de Marzo. - La Fiscal General del Estado, dijo que se investiga el asesinato de una persona de nombre, Jorge Alberto “N”, asesinado a balazos en un estacionamiento ubicado frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la capital del estado.

Señaló que este hecho, al igual que el resto de los , son investigados, con la intención de identificar a los presuntos responsables y lograr su detención, como es en este nuevo caso que se presentó.

Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio en estacionamiento frente a Hospital Pediátrico; víctima habría recibido varios impactos de bala. Foto: Especial.
Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio en estacionamiento frente a Hospital Pediátrico; víctima habría recibido varios impactos de bala. Foto: Especial.

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Las investigaciones abiertas sobre este nuevo asesinato que ocurrió en un estacionamiento, ubicado frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, sobre la avenida Constitución y la calle Donato Guerra, arrojaron que la victima de nombre, Jorge Alberto, se encontraba a bordo de un automóvil, cuando recibió varios impactos de bala.

En el lugar de los hechos, se presentaron elementos del Ejército y de la Secretaria de Protección Ciudadana Federal, los cuales determinaron que la , aun mantenían los signos vitales, por lo que solicitaron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja.

Los paramédicos que acudieron al sitió del ataque al revisar a Jorge Alberto “N”, determinaron que ya había perdido la vida, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, para que acudiera a dar fe del homicidio.

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dmrr/cr

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