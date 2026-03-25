La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, llevó a cabo una supervisión de trabajos de limpieza de restos de hidrocarburo en una playa del municipio de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz.

“Vine a las Playas de Santa Ana aquí en Boca del Río para ver al avance de cómo va la limpieza en las playas. Estamos limpiando nuestras playas en Veracruz: trazas de hidrocarburo, trazas de hidrocarburo en algunos sitios”, expuso.

La mandataria estatal efectúo su primer recorrido en el litoral veracruzano, afectado desde el pasado dos de marzo por la aparición de manchas de crudo, cuyo origen oficialmente se desconoce de dónde proviene.

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Nahle García difundió un video en sus redes sociales donde se le ve caminando en las playas del municipio gobernado por el PAN y detalla que la sociedad civil, instituciones y autoridades están en un operativo de limpieza de playas para que estén en óptimas condiciones para el periodo vacacional de Semana Santa.

“Es parte de lo que hacemos. Veracruz es un estado grande, tenemos 750 kilómetros de litoral, padecemos contingencias de muchos tipos: huracanes, ciclones, demás y hoy estamos aquí limpiando un derrame que llegó del mar hacia nuestras costas”, destacó.

Insistió en que se trata de “trazas” de hidrocarburo que están siendo recogidas de las playas y mostró a vacacionistas disfrutando de la arena y el sol.

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz. Foto: Especial.

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“Vamos a trabajar todos los municipios, estamos trabajando todos los municipios, eso es lo que hacemos aquí, eso es lo que hacemos aquí en Veracruz, somos un pueblo trabajador y nos levantamos de todas las contingencias”, agregó.

En su mensaje, recordó que el gobierno federal anuncio la creación de una comisión interinstitucional para atender el derrame y recordó que desde su gobierno se hace lo propio de manera conjunta con autoridades locales.

Desde el domingo dos de marzo, oleadas de hidrocarburo comenzaron a recalar en playas del Pajapan, en el sur de Veracruz. Desde entonces y hasta el día de hoy, “manchas” de crudo han aparecido en casi todo el litoral veracruzano.

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La primera oleada de petróleo que impactó el municipio ubicado en la Sierra de Santa Marta pegó a una media docena de playas, después golpeó con “manchas” del crudo a playas de Mecayapan, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, más hacía el sur de la entidad.

Si bien no se trató de olas de crudo abarcando extensiones completas de playas o manglares, las manchas del producto –desde uno, cinco, diez, veinte centímetros y hasta medio metro de ancho- recalaron en las riberas de los municipios norteños de Tuxpan, Nautla, Cazones y Tamiahua, como lo hicieron antes en playas del centro y sur de Álvarado, Catemaco y San Andrés Tuxtla y en menor medida en Boca del Río y Veracruz.

Organizaciones ambientalistas han denunciado que el derrame ha afectado miles de kilómetros de costas del Golfo de México.

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