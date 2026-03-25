Ixmiquilpan, Hidalgo.- El Operativo de Semana Santa 2026 se inició en Hidalgo con la instalación de 20 módulos para brindar atención con dignidad, respeto y humanidad a las familias y personas que crucen el estado o visiten los diferentes lugares de interés y descanso.

Este operativo forma parte del programa Héroes Paisanos, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro, ordenado y con atención digna para las y los connacionales que visitan la entidad durante esta temporada vacacional, informó el gobierno del estado en un comunicado.

Desde este municipio, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con corporaciones de seguridad y emergencia, dieron el banderazo de inicio a este dispositivo que prioriza el bienestar, la orientación y la protección de quienes regresan a su lugar de origen o recorren el estado.

En representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, el titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, aseguró que en Hidalgo existe un compromiso firme de brindar atención con respeto, calidez y sentido humano.

“En Hidalgo estamos comprometidos a brindar atención con dignidad, respeto y humanidad. Queremos que cada persona que llegue a nuestro estado se sienta bienvenida y segura, como en casa”, afirmó.

Dijo que, por instrucción del mandatario estatal, se mantiene una estrecha coordinación entre instancias municipales, estatales y federales, con el propósito de asegurar condiciones óptimas de seguridad y acompañamiento para las y los visitantes.

En su momento, el titular del Instituto Nacional de Migración en la entidad, José Hugo Cruz Cruz, explicó que el programa Héroes Paisanos, impulsado por el Gobierno de México, se fortalece en temporadas de alta afluencia como Semana Santa, mediante acciones que buscan proteger la integridad física y patrimonial de las y los connacionales.

Detalló que, a nivel nacional, se instalarán más de 250 módulos de atención, de los cuales 20 estarán ubicados en Hidalgo, distribuidos en municipios estratégicos como Ixmiquilpan, Actopan, Pachuca de Soto, Tizayuca, Tecozautla, Huasca de Ocampo y Huejutla de Reyes, entre otros.

En estos puntos, personal capacitado brindará orientación, asistencia y acompañamiento a quienes lo requieran, fortaleciendo la confianza de las y los visitantes durante su estancia.

En el operativo participan la Guardia Nacional, Protección Civil, Ángeles Verdes, Policía Estatal, corporaciones municipales, Cruz Roja Mexicana y la Comisión Nacional de Emergencias, quienes reforzarán labores de vigilancia, auxilio y atención en carreteras y puntos de alta afluencia.

Con estas acciones, Hidalgo reafirma su compromiso de ser un estado seguro, solidario y cercano a la gente, donde el trato digno y la atención humana son pilares fundamentales para recibir a quienes regresan a casa.

ml