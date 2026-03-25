Monterrey, Nuevo León. - Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, inauguró de manera simultánea cuatro nuevos lactarios en oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey, ubicadas en Lincoln, San Nicolás, Obelisco y Obispado, con el objetivo de generar espacios que permitan a las mujeres trabajar sin dejar de lado su maternidad y alimentar a sus hijos; con esta acción, realizada como parte de la estrategia “Alimentar con Amor”, el estado alcanzó un total de 132 lactarios instalados.

Durante la apertura de estos espacios, Rodríguez Cantú explicó que la instalación de los lactarios forma parte de un esfuerzo permanente para garantizar condiciones laborales más equitativas, al integrar la maternidad dentro de los entornos de trabajo y responder a la necesidad de brindar apoyo a mujeres en periodo de lactancia.

Mariana Rodríguez inaugura 4 lactarios en Monterrey; suman 132 espacios para apoyo a la lactancia. Foto: Especial.

En un comunicado, destacó que esta iniciativa busca cerrar la brecha histórica entre el ámbito laboral y la crianza, al impulsar entornos donde ambas realidades puedan coexistir, promoviendo una visión institucional que coloca al centro tanto a las mujeres como al bienestar de la niñez.

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"Durante años estas dos realidades caminaron separadas. El trabajo por un lado y la maternidad por otro. Por eso hoy estamos innovando cuatro espacios de lactancia de manera simultánea en las instalaciones de Agua y Drenaje. Estos lactarios que serán 129, 130, 131 y 132 de la red estatal de "Alimentar con amor", significan un avance muy importante en la forma como nos relacionamos con el trabajo, con el cuidado y un reconocimiento a la labor de las mujeres dentro y fuera de esta institución.

Mariana Rodríguez inaugura 4 lactarios en Monterrey; suman 132 espacios para apoyo a la lactancia. Foto: Especial.

“Esta decisión confirma algo muy importante, incluso en las dependencias más técnicas, en las que todos los días trabajan con tuberías, válvulas reportes y números, también hay espacio para poner a las mujeres al centro y a la vida al centro. Este espacio es parte de una serie de acciones que está haciendo Agua y Drenaje para cumplir esa meta”, señaló Rodríguez Cantú.

Asimismo, Mariana Rodríguez agradeció al Director General de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón y a la Directora Comercial de la paraestatal, Norma Benítez por el impulso para que los lactarios hayan llegado a sus instalaciones; asimismo agradeció a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín por ser su aliada en esta lucha y visibilizar, fomentar y apoyar la lactancia materna en todos los ámbitos.

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En su intervención, el Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, reiteró el compromiso del organismo como aliado de esta estrategia estatal para apoyar a las madres de familia y a las madres trabajadoras en periodo de lactancia y prolongar el mayor tiempo posible el vínculo madre-hijo que se establece durante esta etapa.

Mariana Rodríguez inaugura 4 lactarios en Monterrey; suman 132 espacios para apoyo a la lactancia. Foto: Especial.

“Aunque nuestra misión está vinculada a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, hoy damos un paso más: ponemos a las personas y a las familias en el centro de nuestro quehacer. Estos lactarios no son solo áreas físicas; son testimonio de la institución que queremos ser: cercana, humana y comprometida con el bienestar de la comunidad”, dijo.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín resaltó que las estrategias enfocadas en la promoción de la lactancia materna y el fortalecimiento del vínculo entre madres e hijos, ha logrado reducir la mortalidad materna de 55 a 17 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos entre 2021 y 2025, y ha incrementado el número de niñas y niños alimentados con leche materna, superando los 100 mil beneficiados.

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“En el 2025 llegamos a la tasa más baja de los últimos 10 años con 17 de cada 100 mil nacidos vivos. Sabemos que todavía podemos hacer aún más, pero la lactancia materna va mucho más allá de nutrir y alimentar a nuestras niñas y a nuestros niños. La lactancia materna tiene un valor significativo porque les brinda a todos los nutrientes y todas las sustancias que requiere para poder crecer. Por eso es que yo quiero agradecer el día de hoy a Mariana, porque creo que sin ella no hubiese sido posible este incremento en el porcentaje de niños alimentados al seno materno”, agregó.

Mariana Rodríguez inaugura 4 lactarios en Monterrey; suman 132 espacios para apoyo a la lactancia. Foto: Especial.

En el evento también participaron Martha Herrera González, Secretaria de Igualdad e Inclusión; Graciela Buchanan Ortega, Secretaria de las Mujeres; Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía; Gloria Morales Martínez, Secretaria de Administración; Alejandra Morales, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (CODETUR); Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres; quienes inauguraron los lactarios de manera simultánea en las oficinas de Lincoln, San Nicolás y Obelisco.

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