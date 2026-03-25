Juchitán, Oax. – La edición 52 de la Expo Feria Ganadera Juchitán 2026 fue inaugurada hoy en medio del despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), que brindaron la seguridad por tierra y aire en esta ciudad sacudida por la violencia.

El representante de la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec (UGRIT), Isael Santiago, agradeció la presencia de la Marina que resguardó la ceremonia de inauguración, así como brindó seguridad desde un helicóptero que sobrevoló en repetidas ocasiones el cielo juchiteco.

Inicialmente, la Expo se había suspendido por diversos acontecimientos de violencia que han alterado la vida de la sociedad juchiteca, sin embargo, mandos de la Marina ofrecieron el blindaje para su realización, recordó Isael Santiago.

Con vigilancia aérea y terrestre, inicia feria ganadera en Juchitán, Oaxaca; se había suspendido por acontecimientos de violencia. Foto: Especial.

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Durante el mensaje inaugural, donde fue notoria la ausencia de funcionarios del sector del gobierno oaxaqueño, Isael Santiago destaco que la familia ganadera del Istmo enfrenta una sequía prolongada que provoca la escasez de pasto y forraje.

Pese a ese problema, los ganaderos no se van a quebrar como se quiebra la tierra seca sedienta de riego, dijo al recordar que el sector ganadero carece de apoyos de infraestructura por parte de las autoridades estatales, quienes no fueron invitadas a la ceremonia de inauguración.

Frente a los expositores procedentes de diversos municipios del Istmo, Isael Santiago admitió que el regreso del gusano barrenador está generando pérdidas severas a los ganaderos y pidió a sus compañeros a que, unidos, den la batalla para erradicar ese mal.

La Expo Feria se desarrolla en los amplios terrenos de la UGRIT, localizado a la entrada oriente de esta ciudad y se clausurará el próximo lunes 30 de este mes. Las actividades comenzaron ayer con una cabalgata por diferentes calles de la ciudad.

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