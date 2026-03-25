Cuautla, Mor. - David Jorge Hamed Morán, alumno de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Cuautla, fue acribillado este martes en un ataque criminal que dejó dos muertos. El estudiante fue alcanzado por las balas en un inmueble cercano al campus, mientras una mujer perdía la vida en una escena contigua sobre la avenida Tecnológico.

Los autores materiales dejaron un mensaje escrito junto a los cuerpos, cuyo contenido permanece bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Un tercer hombre sobrevivió al tiroteo y fue trasladado bajo custodia policial, mientras los peritos recolectaron evidencias balísticas en los dos puntos de ejecución simultánea.

Vecinos de la colonia Juan Morales, perteneciente al municipio de Cuautla, oriente del estado, denunciaron que la zona es un enclave de venta ilegal de alcohol que opera con total impunidad a escasos metros de la máxima casa de estudios de la región.

Lee también MC en Veracruz exige pago de indemnizaciones por derrame de crudo; familias dependen de actividades turísticas y pesqueras, dice

La recurrencia de estos establecimientos clandestinos, señalados como focos de violencia, ha sido reportada durante años sin que las autoridades locales intervengan.

La dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla emitió una enérgica condena, exigió justicia pronta y garantías de seguridad para su comunidad tras la pérdida del universitario. El comunicado oficial rechaza la normalización de la violencia frente a sus instalaciones y demanda el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas.

Hasta el momento, no existen detenidos por este crimen que ha paralizado la actividad académica en el oriente de Morelos. La fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si el ataque está vinculado a las disputas por el control de los giros negros que asfixian el entorno escolar.

Lee también Modernizan servicios turísticos en Yucatán; entra en operación el Boleto Único para ingresar a Chichen Itzá

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr