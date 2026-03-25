Más Información

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

PT va con Plan B, pero descarta apoyar revocación; sigue aquí el minuto a minuto

PT va con Plan B, pero descarta apoyar revocación; sigue aquí el minuto a minuto

VIDEO: Grecia Quiroz visita el Senado; Morena la recibe coreando "¡Morón!", nombre de su rival político

VIDEO: Grecia Quiroz visita el Senado; Morena la recibe coreando "¡Morón!", nombre de su rival político

Familiares celebran fallo contra Meta y Youtube; "Esto va a hacer un mundo más seguro", declaran

Familiares celebran fallo contra Meta y Youtube; "Esto va a hacer un mundo más seguro", declaran

Sheinbaum instala comisión especial para la Ley contra el Feminicidio; acude Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte

Sheinbaum instala comisión especial para la Ley contra el Feminicidio; acude Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte

Cuautla, Mor. - David Jorge Hamed Morán, alumno de Ingeniería en Gestión Empresarial del , fue acribillado este martes en un ataque criminal que dejó dos muertos. El estudiante fue alcanzado por las balas en un inmueble cercano al campus, mientras una mujer perdía la vida en una escena contigua sobre la avenida Tecnológico.

Los autores materiales dejaron un mensaje escrito junto a los cuerpos, cuyo contenido permanece bajo resguardo de la . Un tercer hombre sobrevivió al tiroteo y fue trasladado bajo custodia policial, mientras los peritos recolectaron evidencias balísticas en los dos puntos de ejecución simultánea.

Vecinos de la colonia Juan Morales, perteneciente al municipio de Cuautla, oriente del estado, denunciaron que la zona es un enclave de venta ilegal de alcohol que opera con total impunidad a escasos metros de la máxima casa de estudios de la región.

Lee también

La recurrencia de estos establecimientos clandestinos, señalados como focos de violencia, ha sido reportada durante años sin que las autoridades locales intervengan.

La dirección del Instituto Tecnológico de Cuautla emitió una enérgica condena, exigió justicia pronta y garantías de seguridad para su comunidad tras la pérdida del universitario. El comunicado oficial frente a sus instalaciones y demanda el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas.

Hasta el momento, no existen detenidos por este crimen que ha paralizado la actividad académica en el oriente de Morelos. La fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si el ataque está vinculado a las disputas por el control de los giros negros que asfixian el entorno escolar.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]