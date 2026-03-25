Culiacán. - Uno de los implicados en el homicidio del columnista y fundador del portal de noticias “Fuentes Fidedignas”, Luis Enrique Ramírez Ramos, de nombre Samuel Rodolfo “V”, fue sentenciado por un juez de control y enjuiciamiento a 19 años de prisión y al pago de 400 mil pesos por reparación del daño.

Los familiares del comunicador, cuyo cuerpo fue encontrado el día 5 de mayo del 2022 envuelto en una bolsa en un camino que conduce a la comunidad del Ranchito, a la salida sur de la capital del estado, se dolieron por considerar que la pena impuesta fue mínima, tomando en cuenta todas las agravantes del caso.

En el mes de diciembre del 2023, durante un festejo navideño, Samuel Rodolfo “V”, de 32 años, fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, en el fraccionamiento Villa Bonita, por lo que fue internado en el reclusorio de Culiacán, a disposición del juez de control que conoció la causa penal 518/ 2022.

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Sobre este homicidio del periodista, con la captura del autor material, las autoridades judiciales confirmaron que se mantiene una recompensa de un millón de pesos por la captura de Jorge Ernesto Gómez Galván, al que se le considera ser el autor intelectual.

Samuel “V”, uno de los implicados en el asesinato del periodista y fundador del portal de noticias “Fuentes Fidedignas", sobre el cual también existía una recompensa por su captura, fue detenido al volver a la capital del estado a la celebración de una fiesta navideña, por lo que la noche del martes pasado fue sentenciado a 19 años de prisión.

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Según las investigaciones, la madrugada del 4 de mayo del 2022, la víctima salió de su hogar en la colonia Los Pinos, en Culiacán, por lo que se comunicó a su madre que se vería con una persona cerca.

Los testimonios y videos captados muy cerca de su hogar revelaron que este fue subido a la fuerza a un vehículo por dos personas, luego de haberlo herido de un balazo en una de sus piernas, lo que evitó que este lograra huir de sus agresores.

Un día después, en un camino de terracería que conduce a la comunidad del Ranchito, a la salida sur de la capital del estado, fue descubierto el cuerpo de Luis Enrique envuelto en un plástico, con signos de un golpe severo en la cabeza y huellas de forcejeo.

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