Mérida, Yucatán.- Revelan que miembros de una red de fraude con pagarés falsos en Yucatán usaban firmas en blanco para crear deudas inexistentes de hasta 450 mil pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) por este delito hay cinco detenidos que ya fueron vinculados a proceso.

Al respecto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, indicó que estos casos fueron denunciados por ciudadanos en colonias de Mérida.

Señaló que las investigaciones han permitido avanzar en la detección de prácticas ilegales que afectan el patrimonio de las familias.

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“Las investigaciones han permitido detectar esquemas delictivos en los que se utilizan documentos apócrifos para simular deudas inexistentes o alterar los montos de deudas inicialmente contraídas, afectando gravemente a las víctimas, muchos de ellos adultos mayores”, puntualizó.

Finalmente, Díaz Mena reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al firmar documentos y a denunciar cualquier irregularidad.

“En Yucatán no vamos a permitir que se abuse de la confianza de las personas ni que se usen mecanismos legaloides de forma indebida para despojar a alguien de su patrimonio. Quien cometa estos delitos enfrentará las consecuencias conforme a derecho”, expresó.

También, insistió en la importancia de informarse, evitar firmar hojas en blanco y acudir a las autoridades en caso de duda para proteger el patrimonio familiar.

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