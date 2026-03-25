Cuernavaca, Mor. - En su comparecencia ante el Congreso de Morelos, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado informó de una inversión de 73 millones de pesos para cuatro etapas de construcción del Centro Regional de Identificación Humana y se esperan 31 millones de subsidio del gobierno federal, para equiparlo.

En cuanto a búsqueda de personas, se realizaron 296 acciones en campo en 26 municipios, incluidas zonas urbanas y de difícil acceso; de estas, 111 se efectuaron en coordinación con 10 colectivos de familiares. Maldonado dijo que, como resultado, mediante la activación del Protocolo de Búsqueda Inmediata, se logró la localización con vida de 62 personas reportadas como desaparecidas.

Ante los diputados, sostuvo que desde la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), se atendieron dos mil 046 personas registradas en el sistema estatal, con acompañamiento institucional a víctimas y sus familias.

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En las instalaciones del Salón de Comisiones, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel, afirmó que la gobernabilidad, la política interna y la movilidad no son únicamente funciones administrativas; son pilares fundamentales para la estabilidad social, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.

El secretario de Gobierno reconoció que existen retos importantes como fortalecer la coordinación institucional, atender las demandas sociales, mejorar los sistemas de transporte y garantizar que la movilidad en el estado sea eficiente, segura y accesible para todas y todos.

“Nuestra presencia el día de hoy responde al compromiso como representantes populares de analizar, cuestionar y, sobre todo, contribuir a la construcción de soluciones que atiendan las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

Isaac Pimentel, presidente del Congreso, sentenció que la estabilidad de Morelos depende de soluciones reales en política interna y no solo de informes administrativos. El ejercicio cerró con la exigencia de transparencia total en el subsidio federal de 31 millones proyectado para equipamiento forense este año.

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